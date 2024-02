Pullaro: “La obra pública es trabajo y desarrollo”

El gobernador Maximiliano Pullaro, junto al ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, firmó este jueves el acta de inicio de las obras de mitigación contra inundaciones y estabilización de barrancas de la zona este de la ciudad de San Javier, que tienen por objetivo proteger a la localidad ante la crecida del río San Javier y mejorar el escurrimiento en el casco urbano.En la oportunidad, Pullaro destacó la importancia de “poner en marcha esta obra trascendente para la ciudad de San Javier, pero también pensada para el desarrollo de toda la región, porque no sólo tiene que ver con la construcción de la defensa y el embellecimiento de esta zona, sino que también con potenciar el turismo en la costa y así generar trabajo, crecimiento económico y desarrollo productivo”.“Esta obra fue planificada por el gobierno anterior y siendo diputado de la provincia me tocó votar el endeudamiento para llevarla adelante”, recordó Pullaro. Y resaltó: “Podemos decir que esto es la continuidad de una política pública que lleva adelante la provincia de Santa Fe, y esto nos enorgullece porque las cosas importantes hay que continuarlas”.A continuación, el mandatario santafesino indicó que “es un contexto muy difícil, pero estamos poniendo toda la energía para que estas obras se puedan llevar adelante, porque además hay 40.000 personas que viven de la obra pública, y esto significa que tenemos que hacer todos los esfuerzos para que nunca se caiga. La obra pública es trabajo, es comercialización, es desarrollo”Por último, Pullaro anunció que, con el objetivo de “darle fuerza a la costa como destino turístico, el día sábado se va a firmar el primer convenio de infraestructura con el CFI (Consejo Federal de Inversiones), para elaborar el programa turístico de la costa de la provincia de Santa Fe”.Cerca de la ciudadPor su parte, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, dijo que esta gestión “está muy cerca de esta ciudad, no solamente con esta obra”; y destacó la importancia de que “la Provincia pueda tomar un crédito para volcarlo íntegramente a las obras de defensa de la localidad, infraestructura que la van a hermosear muchísimo”. En tanto el ministro de Economía, Pablo Olivares, presente en el acto, afirmó: “Desde nuestra cartera somos el brazo financiero para esta obra. Compartimos la unidad de gestión con el Ministerio de Obras Públicas y trabajamos para que el financiamiento que está comprometido por la Corporación Andina de Fomento llegue en tiempo para que se concrete”.A su turno el senador por el departamento San Javier, Oscar Dolzani, recordó el compromiso asumido por el gobernador de continuar la obra de defensa: “Esto se ha convertido en una política pública. Hoy con el compromiso de Maximiliano Pullaro podemos comenzar esta obra que va a ser un antes y después para San Javier”.Luego, la intendenta de la ciudad, Maribel González, señaló que “la obra empezó en el momento de relocalizar a las familias. Sabíamos que era la condición necesaria para poder comenzar la obra, que hoy técnicamente la podemos realizar”.