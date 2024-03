Expoagro: Provincia fortalece la participación de los jóvenes en cooperativas y economía social

Reunión de jóvenes cooperativos de la provincia

En el marco de las actividades que lleva adelante el Gobierno de Santa Fe en Expoagro, la secretaría de Cooperativas, Mutuales y Emprendedurismo del Ministerio de Desarrollo Productivo reunió por primera vez a jóvenes cooperativos de la provincia, con el objetivo de intercambiar opiniones y fomentar el diálogo a fin de fortalecer la organización juvenil en torno al asociativismo y la economía social.Durante el encuentro, que tuvo participantes de las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, reconoció “la importancia que tiene la participación y asociación de los jóvenes como pilares del desarrollo regional. Por eso, armamos esta instancia que será la primera de muchas. Para esta gestión, es prioridad construir una Santa Fe que piense los desafíos con ojos nuevos e imagine alternativas con una mente joven, cooperativa y solidaria”, destacó el titular de la cartera productiva.Por su parte, el secretario de Cooperativas, Mutuales y Emprendedurismo, Gonzalo Toselli, afirmó que “el encuentro nos permitió conocer de manera directa la opinión de nuestros jóvenes. Tenemos claro que no hay otra forma de llevar adelante políticas públicas que no sea escuchando, integrando e interpretando las demandas e inquietudes de nuestras juventudes”.“Estamos convencidos que podemos dar mucho para garantizar derechos en la sinergia que genera la articulación público-privada y también en la cooperación entre los actores. Es algo que nos llena de satisfacción porque hemos recibido opiniones muy valiosas para continuar con nuestro trabajo”, concluyó Toselli.En tanto, Talía Pietrobon, representante de la Juventud Agropecuaria de la Cooperativa Guillermo Lehmann de la localidad de Pilar, destacó la importancia del encuentro para “fomentar los vínculos con jóvenes cooperativos no sólo de Santa Fe sino de otras provincias, potenciando la región asociativa y el cooperativismo joven”.Por último, Sofía Rondini, integrante de Jóvenes AFA (Agricultores Federados Argentinos), mostró su agradecimiento “porque es un espacio importante para los jóvenes mutualistas y cooperativistas, que va a continuar a futuro. Pudimos debatir y poner en común nuestra postura sobre la participación de la juventud en la provincia”, concluyó.