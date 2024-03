Pullaro: “Sólo la Democracia es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror”

Pullaro encabezó el acto en el Ex Centro Clandestino de Detención, Ex Comisaría 4ª de la ciudad de Santa Fe.





El gobernador Maximiliano Pullaro, participó este domingo del acto central en conmemoración del 24 de Marzo, Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia, que se llevó a cabo en el Ex Centro Clandestino de Detención, Ex Comisaría 4ª de la ciudad de Santa Fe.De la actividad participaron el titular de la Corte, Rafael Gutiérrez; la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García; el Procurador de la Corte Suprema, Jorge Barraguirre; la Defensora General, Estrella Moreno; el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Emilio Jatón y demás funcionarios del Poder Ejecutivo.El gobernador recorrió el espacio, donde se proyectó un documental testimonial; y asistió luego al conversatorio, en el Molino Fábrica Cultural, a cargo de Ricardo Gil Lavedra, quien tuvo una participación fundamental formando parte del tribunal que en 1985 realizó el Juicio a las Juntas Militares.En el acto llevado a cabo en la ex Comisaría, el mandatario dijo: “El 24 de marzo de 1976 comenzó la más sangrienta dictadura que nuestro país haya vivido desde el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen en 1930”, para señalar luego que “ese pasado todavía nos duele y sus consecuencias nos marcaron en todos los órdenes de la sociedad. En el económico, sumiendo al país en una deuda descomunal, en el desmantelamiento del aparato productivo; en el institucional, desguazando las instituciones republicanas y sus capacidades materiales. En el social fragmentando, empobreciendo y rompiendo los lazos sociales construidos hasta ese momento”. “Pero fundamentalmente -agregó- nos marcó en el plano de la vida y de la dignidad humana, destruyendo la existencia de miles de argentinos, obligando a muchos a sobrevivir al exilio o a la prisión clandestina, y a cientos de bebés a nacer separados de sus padres y de su verdadera identidad”. Pullaro agregó como otra consecuencia “una guerra que se pagó con la vida de cientos de jóvenes en Malvinas”.“Nuestra tarea es fortalecer la democracia, desde el ejercicio del pluralismo, el respeto al otro, la defensa de la Constitución Nacional y la participación cívica. Para decir definitivamente Nunca Más, tenemos que asegurar el derecho a la democracia para siempre. Eso implica no caer en negacionismos ni en relativismos sobre el pasado y ser efectivos y eficientes para resolver los problemas del presente”, advirtió.En cuánto a los desafíos actuales, Pullaro afirmó que hoy la sociedad le pide a sus gobernantes y representantes “respuestas a la crisis económica, social y de seguridad. Esperamos movilizar, con la ley a la mano, todas las herramientas del Estado para cumplir nuestra tarea en momentos duros, en los que el poder democrático se enfrenta a problemas estructurales, pero también a nuevas amenazas que ponen en riesgo la vida y la paz”.“Hoy, como ayer, seguimos convencidos que al autoritarismo, la injusticia y la violencia, se los enfrenta y se los derrota con más y mejor democracia. Y la construcción comprometida y permanente de esa democracia de soluciones de nuestro pueblo es el mejor homenaje que podemos hacerle a los que ya no están”, concluyó.La actividad formó parte de una agenda conjunta con los ministerios de Cultura e Igualdad y Derechos Humanos denominada “Mes M: mujeres, memoria y movimiento”.RosarioEn tanto, las actividades en Rosario comenzaron este sábado con una muestra fotográfica realizada por el Archivo de la Memoria Trans de Santa Fe. La muestra se realizó en la ex alcaidía de Mujeres de la Jefatura. Ese mismo día, en el Espacio para la Memoria, ubicado en la sede de Casa de Gobierno, se llevaron a cabo visitas guiadas y recorridos autogestivos por el lugar.En tanto, en la Plaza Cívica, se proyectó el film “La arquitectura del crimen” con dirección de Federico Actis. Por último, el miércoles 27 a las 16 en la Sala Rodolfo Walsh, también en la sede de Gobierno de Rosario, se realizará el conversatorio “Memoria, Verdad y Justicia, 40 años de la recuperación de la democracia” a cargo de Noemí Berros y Griselda Tessio, mujeres destacadas por su lucha y defensa de los Derechos Humanos.