Santa Fe presentó su oferta turística para el fin de semana largo

Más de 26 localidades de la provincia de Santa Fe tendrán agenda de actividades durante el fin de semana largo de Semana Santa.

Con un nutrido calendario de actividades culturales, gastronómicas y de circuitos naturales y religiosos, la Provincia presentó este miércoles la oferta turística para el fin de semana largo de Semana Santa.El gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro; junto a la vicegobernadora, Gisela Scaglia; al ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y la secretaria de Turismo, Marcela Aeberhard, fueron los encargados de brindar los pormenores de las diferentes alternativas que se ofrecerán.En la oportunidad, Pullaro destacó que Santa Fe “tiene mucho para mostrar y para dar. Tal vez no en toda la provincia se dimensiona la belleza del hábitat de la costa y el humedal Jaaukanigás. Eso es lo que queremos empezar a poner en valor y a mostrar para que conozcan lo que tenemos aquí, nuestra capacidad hotelera, nuestras cabañas, nuestras fiestas populares y nuestra gastronomía”.“Desde el gobierno provincial tenemos un plan turístico. Primero queremos mostrarle a todos los santafesinos nuestra costa y después a toda la República Argentina. Es la Santa Fe que queremos mostrar. No negamos los problemas que tenemos pero los problemas no nos pueden aislar de las cosas importantes”, enfatizó el gobernador.“Tenemos un potencial que realmente puede crecer tanto desde San José de Rincón hasta Villa Ocampo, mostrando todo el ambiente que tenemos, la flora y la fauna, y lo vamos a aprovechar”, finalizó Pullaro.Por su parte, Aeberhard afirmó que “nos esperan seis días para poder disfrutar la gastronomía, los paseos, las visitas por las iglesias y las grandes propuestas que hay en cada una de las localidades. Vamos a hacer presentaciones de las actividades también en otras ciudades”.“Esta propuesta abarca toda la bota santafesina, pero haciendo mucho hincapié en el corredor costero de la Ruta 1 y también en Villa Ocampo, que trajo una propuesta increíble, con senderismo y ecoturismo incluidos”, finalizó la secretaria de Turismo.De la actividad, desarrollada en 1980 Costa Este, también participaron integrantes del equipo de turismo de la provincia, junto a empresarios gastronómicos y hoteleros de la ciudad y la región, así como también autoridades de las localidades de Rincón, Santa Rosa de Calchines, Cayastá, Helvecia, San Javier y Villa Ocampo.Agenda de actividadesMás de 26 localidades de la provincia de Santa Fe tendrán agenda de actividades durante el fin de semana largo de Semana Santa.Entre todas las propuestas para realizar, se destacan el trekking y avistaje de aves en Jaaukanigás (camino al Puerto Reconquista) el 30 y 31 de marzo; la observación astronómica en Las Toscas; en Villa Ocampo se podrá realizar senderismo nocturno en el Campo Lovisa así como también visitar la Granja Las Tranqueras y actividades ecoturísticas.Entre otras actividades, en Reconquista se llevará a cabo el Festival de Música Popular por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. En San Javier se realizarán distintas visitas guiadas a sitios históricos, al igual que en Cayastá y Santa Rosa de Calchines.También habrá actividades en Romang, Alejandra, Santa Fe, Esperanza, Ramona, Santo Domingo, Sauce Viejo, Rosario, Pérez, San José de la Esquina, Villa Amelia, Roldán, San Lorenzo, Arroyo Seco, Villa Cañás, Firmat, Venado Tuerto, Villa Constitución, Teodelina y Melincué.Para conocer toda la programación ingresá AQUÍ