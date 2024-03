Una familia necesitó más de un millón de pesos para no ser pobre en la Ciudad de Buenos Aires

Foto NA: Marcelo Capece





Una familia tipo -conformada por dos menores de edad y dos adultos en edad de trabajar- necesitó $ 1.017.520 en febrero de 2024 para ser considerada de clase media, y de $814.017 para no quedar bajo la línea de pobreza.En el caso de la línea de indigencia, que se mide con el costo de la Canasta Básica de Alimentos (CBA) del INDEC, una familia tipo necesitó por lo menos $ 419.844 en febrero de 2024 para no quedar en esa categoría.El dato fue publicado este lunes desde la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, con el supuesto de que la familia tipo es propietaria de la vivienda donde reside, cosa que no ocurre en gran porcentaje de los casos: al 8 de marzo de 2024, un 36,1% de los hogares porteños son alquilados.Además, el ente de estadísticas porteño informó que el Índice de Precios al Consumidor en la Ciudad de Buenos Aires aumentó un 14.1 % de enero a febrero de 2024.La Ciudad de Buenos Aires publicó sus parámetros para la estratificación de la población porteña en materia de ingresos.En situación de indigencia: Hogares cuyo ingreso total mensual no alcanza para cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA - Línea de indigencia). Durante diciembre pertenecieron a este intervalo quienes percibieron ingresos menores a $402.752,23En situación de pobreza no indigente: Hogares cuyo ingreso total mensual no alcanza para cubrir la Canasta Básica Total (CBT - Línea de pobreza) pero permite al menos adquirir la CBA. En esta situación se encuentran quienes perciban ingresos entre $402.752,24 y $684.115,30No pobres vulnerables: Hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos la CBT y no alcanza la Canasta Total (CT) del Sistema de Canastas de Consumo. El intervalo de familias con ingresos entre $684.115,31 y $814.016,62.Sector medio frágil: Hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos la CT y no alcanza 1,25 veces la CT del Sistema de Canastas de Consumo. Ingresos entre $814.016,63 y $1.017.520,78Sector medio “clase media”: Hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos 1,25 veces la CT y no alcanza 4 veces la CT del Sistema de Canastas de Consumo. Percibiendo ingresos que van de los $1.017.520,79 a los $3.256.066,51.Sector acomodado: Hogares cuyo ingreso mensual es de 4 veces o más la CT del Sistema de Canastas de Consumo. De $3.256.066,52 en adelante.