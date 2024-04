Ale Bucci Racing tuvo cerca el podio, pero vio otro gran rendimiento con sus Toyota en la Clase 2

TURISMO NACIONALDos Top 10 y mantienen la cima del torneoAle Bucci Racing tuvo cerca el podio, pero vio otro gran rendimiento con sus Toyota en la Clase 2Rosario tuvo al Ale Bucci Racing protagonista como en cada escenario que visita el Turismo Nacional, aunque en esta ocasión se escapó el podio por un inconveniente en el auto de Thiago Martínez. De todos modos, se mantiene como líder en la Clase 2. Mariano Sala y Juan Martín Eluchans firmaron grandes actuaciones avanzando para terminar en el Top 10.En clasificación, las cosas no salieron bien, Martínez fue el mejor ubicado, 10º. No obstante, con buen ritmo en las series y la final, el equipo de Villa Gobernador Gálvez tuvo para sumar buenos puntos. En la competencia principal, Thiago avanzó a zona de podio y cuando era segundo, un inconveniente dejó sin transmisión el Etios y el líder del campeonato se quedó sin sumar el domingo. No obstante, Mariano Sala y Juan Martín Eluchans tuvieron grandes actuaciones con otros Toyota del equipo, y llegaron 4º y 7º respectivamente. En los 20 primeros también quedaron Marco Dianda 15º y Lucas Canteli 19º.Estos resultados dejan al Ale Bucci Racing aún al frente del campeonato, con Thiago Martínez sacándole 13 puntos al escolta. Sala entró al Top 10 de la tabla en séptimo lugar. La próxima fecha será el fin de semana del 12 de mayo en Las Termas de Río Hondo.