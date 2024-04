Municipales anuncian un paro de 48 horas para este martes y miércoles

Fuente: eltigredepapel.com















El Sindicato Independiente de Empleados Municipales (SIEM) anunció la realización de un paro de 48 horas para los próximos días martes 9 y miércoles 10 de abril, en respuesta a la oferta salarial insatisfactoria propuesta por el Municipio de Villa Constitución y las comunas de la región. Este paro, que se produce en un contexto de inflación creciente y descontento laboral, afectará la atención al público en el Departamento Constitución y otras localidades del Departamento Rosario, excluyendo a Arroyo Seco, donde el sindicato de esa ciudad acordó un aumento del 13%.La decisión de ir a la huelga surgió después de un prolongado proceso de negociaciones paritarias, en el cual se postergaron las discusiones y los acuerdos. Originalmente, se había establecido el 21 de marzo como la fecha para la reunión sobre el próximo aumento salarial. Sin embargo, tras varios cuartos intermedios, la oferta final presentada este lunes resultó ser inferior a lo esperado por los trabajadores.Frente a una inflación que alcanzó el 13% en febrero, con expectativas de un 10 a 12% adicional en marzo, sumado a un 20% que se registró en enero, el SIEM aspiraba a un incremento no menor al 25% sobre los sueldos de febrero. Sin embargo, las autoridades municipales y comunales ofrecieron apenas un 14,5% de aumento, una cifra que el sindicato rechazó de plano, considerándola insuficiente para compensar la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.El secretario general del SIEM, Raúl Héctor Rivas, expresó su preocupación por la situación actual, afirmando: “Nosotros entendemos que los servicios públicos municipales y comunales se fortalecen y se cuidan, no se privatizan. Y justamente por eso estamos viendo que hay muchos embates de todos lados, a veces desde la faz política, que tratan de que algún servicio sea ineficiente para transferirlo a un privado, aunque a los vecinos les salga más caro. Nosotros entendemos que no se tienen que privatizar ni tercerizar los servicios públicos, que la faz política tiene que brindar herramientas para que los servicios públicos sean de calidad. Consecuentemente se ha resuelto un paro, en este caso de 48 horas, martes y miércoles de esta semana y la semana que viene también de 48 horas, martes y miércoles”.Este conflicto salarial no es exclusivo de Villa Constitución sino que se extiende a todas las comunas del Departamento Constitución y numerosos gobiernos locales del Departamento Rosario. Pero además, diversos sindicatos de otras regiones como la ciudad de Rosario, Santa Fe capital y el Departamento Castellanos también han anunciado medidas de fuerza en respuesta a ofertas salariales insatisfactorias.