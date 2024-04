Pullaro: “La educación es el motor del crecimiento”

El gobernador Maximiliano Pullaro, junto al intendente de Puerto General San Martín, Carlos De Grandis, inauguraron el edificio del Anexo de la Escuela Superior Orientada N° 1328 en el barrio San Sebastián de esa localidad.Durante la actividad, el gobernador destacó: “Cuando tenemos un Estado ordenado, cuando logramos ordenar las finanzas del Estado, los recursos humanos del Estado, las prioridades del Estado, las cosas realmente se pueden concretar”. Luego explicó: “Tenemos que demostrar que, en la provincia de Santa Fe, hay un modelo distinto de hacer las cosas. Primero que hay convivencia, que más allá de que no pensamos lo mismo, podemos dialogar, escucharnos, llegar a consensos, y trabajar juntos. Y juntos podemos hacer cosas muy importantes, como la que estamos haciendo hoy”.A continuación, Pullaro agregó: “En segundo término, les digo que la educación es uno de los ejes centrales de nuestro gobierno y es un motor de crecimiento. Esos ejes centrales tienen que ver con que vamos a trabajar muchísimo para que los chicos puedan mejorar sus conocimientos, para que los chicos puedan estar en las escuelas, para que los chicos puedan mejorar sus aprendizajes, para que mejore la calidad educativa”.Sobre el final, dirigiéndose a los alumnos de la escuela, remarcó: “La educación es un bien inmaterial que nunca nadie se los va a quitar, que lo van a tener el resto de su vida. Y esas herramientas les van a permitir salir adelante ante cada dificultad que vayan a tener en la vida. Por eso aprovechen esta oportunidad, apuesten a la educación, la educación es el motor del cambio”. Y agregó: “Tenemos que procurar vivir en una sociedad más igualitaria y la educación es la única herramienta que nos puede igualar. Así que trabajemos mucho y saquemos Santa Fe adelante”.

Por su parte, el ministro de Educación, José Goity, manifestó: “Cuando la política y el Estado funcionan, las cosas importantes pasan. Quiero destacar a un municipio y un intendente que no solo está comprometido en términos discursivos, sino que pone una prioridad y sobre todo planificación. Aquí se necesita y requiere educación y para eso tenemos que planificar y proyectar en base a las necesidades”.Educación: la mejor inversiónLuego, el funcionario remarcó la importancia de la articulación entre los distintos niveles del Estado y dijo: “Estamos viviendo momentos difíciles, de desfinanciamiento de algunos sectores públicos. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo mayor, que el Estado, de manera articulada, haga la mejor inversión y cuide de la mejor manera los recursos públicos. Y no hay mejor manera de invertir los recursos públicos que en infraestructura escolar”.Por otro lado, De Grandis, agradeciendo al gobernador su predisposición, dijo: “Se necesita que trabajemos todos juntos, porque la educación no tiene color político. Por eso, debo destacar su decisión. Hace un tiempo le avisé que íbamos a concretar esto, lo agendó, hoy está acá. Sentimos un orgullo muy grande”.Cabe destacar que el edificio del Anexo de la Escuela Superior Orientada N° 1328 fue construido por el municipio de Puerto General San Martín, mediante la aprobación del Ministerio de Educación de la provincia quien se hará cargo de aportar los cargos docentes y gastos de funcionamiento. En ese sentido, el gobernador, junto al ministro de Educación y el intendente, firmaron un convenio mediante el cual el municipio cede a la provincia el uso total del inmueble.