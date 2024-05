La salud pública de la provincia de Santa Fe suma 10 ecógrafos nuevos

El equipamiento se destina a efectores de Sunchales, Villa Ocampo, Hughes, Villa Cañás, Villa Gobernador Gálvez, Rufino, Rosario y de la ciudad de Santa Fe.





La capacidad de diagnóstico de la salud pública en la provincia de Santa Fe se optimiza con la entrega de una decena de ecógrafos doppler color de tipo multipropósitos para exámenes cardiovasculares, entre otras aplicaciones.El equipamiento se destina a efectores de Sunchales, Villa Ocampo, Hughes, Villa Cañás, Villa Gobernador Gálvez, Rufino, Rosario y de la ciudad de Santa Fe. El Ministerio de Salud de la Nación otorgó nueve a través del Programa SUMAR, por requerimiento de la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Enfermedades no Transmisibles. El décimo fue adquirido con fondos propios de la cartera provincial.La ministra de Salud, Silvia Ciancio, estuvo presente en Hughes donde acompañó a la comunidad del SAMCo local para recibir un ecógrafo que, además de estudios cardiovasculares, puede utilizarse en exámenes abdominal/general, de obstetricia y ginecología y urología, entre otras.“La incorporación de estos equipamientos se relaciona con uno de los ejes de gestión: fortalecer la red de salud pública”, remarcó Ciancio y completó: “Contar con ecógrafos de estas características, enlazados a una red de atención de localidades cercanas, que conforman una microrregión, redunda en beneficios para los vecinos y vecinas”. El trabajo, anticipó, será articulado y supervisado por los equipos de cada efector y las coordinaciones de cada Región de Salud-Nodo y estará enfocado “en los controles durante el embarazo, la prevención en ginecología y en todas las aplicaciones que son posibles con esta tecnología para lograr un diagnóstico preciso que permita derivar a tiempo, indicar una internación o el tratamiento terapéutico según corresponda, siempre con esta idea del trabajo en red”.La funcionaria estuvo acompañada por el presidente comunal de Hughes, Mauricio Donati; la presidenta de la Comisión SAMCo, María Luisa Danloy; el subsecretario de Gestión Territorial Centro-Sur del ministerio, Marcelo Krenz; y la directora provincial de la Red de Bioingeniería, María Alejandra Cena.Reforzar la red de salud públicaEl primero de estos ecógrafos se instaló durante el mes de abril en el SAMCo de Rufino. En esta semana se recibieron dos equipos para reforzar el servicio de Cardiología del Hospital Provincial, en Rosario; y otro para modernizar el servicio que se presta en el SAMCo de Villa Cañás.El cronograma, que incluye no solo la instalación del equipo sino la capacitación del personal, continúa con el Hospital de Niños Zona Norte, en Rosario; el SAMCo de Villa Gobernador Gálvez; el de Villa Ocampo y el hospital de Sunchales.En la ciudad de Santa Fe, se entregará otro ecógrafo al Hospital de Niños “Dr. Orlando Alassia”, que requería de uno de mayor complejidad; y el que se reemplaza en ese efector será reasignado al Servicio de Cardiología del SAMCo de Recreo que no contaba con el recurso para hacer los estudios y derivaba a los pacientes. Con ese mismo criterio, a partir de la incorporación de los nuevos equipos, serán reasignados ecógrafos para efectores de Suardi, Berabevú, Santa Isabel y Romang.