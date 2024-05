Pullaro: “Necesitamos construir poder desde las provincias para desarrollar nuestras regiones”

Pullaro, en una nueva reunión de la Mesa Permanente de Seguridad de la Región Centro, este lunes en Córdoba.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, participó este lunes en Córdoba de una nueva reunión de la Mesa Permanente de Seguridad de la Región Centro. La actividad se desarrolló en la Sala Auditorio de la sede de Casa de Gobierno de esa provincia y contó con la presencia del gobernador cordobés, Martín Llaryora y autoridades de las tres provincias.Pullaro, al frente de la presidencia del bloque regional desde el pasado mes de abril, destacó la necesidad de “poner en agenda lo que es el federalismo. Estamos convencidos que si a la Región Centro le va bien, al país le va a ir muy bien, porque nosotros somos el interior productivo, el campo, la industria, los puertos, las universidades, la ciencia y la tecnología. Somos todo lo que le hace bien a nuestro país”.En ese sentido, el gobernador de Santa Fe afirmó que “hay que construir una nueva agenda política en nuestro país y hay que cambiar las reglas de juego. Necesitamos construir poder para desarrollar a nuestras regiones. Si logramos tener desarrollo energético, de conectividad y de infraestructura, nuestra región va a ser el motor productivo de Argentina y el país va a salir adelante. No vamos a salir adelante solo con ajustes ni con un país que solamente está mirando la macroeconomía. Vamos a salir adelante si a la producción, al campo y a la industria le va bien y pueden crecer, porque tenemos que empezar a pensar no solo en el futuro de nuestras provincias, sino en el futuro de nuestras regiones”.Construir políticas públicas de largo plazoSobre lo puntual de seguridad pública, Pullaro explicó: “Santa Fe ha estado muy golpeada por la violencia y por la inseguridad, pero venimos a dar un mensaje de esperanza, a decirles que se puede, a decirles que cuando se trabaja de manera mancomunada, junto al Poder Legislativo y al Poder Judicial, las cosas pueden empezar a salir bien”.“Sentimos que estamos por un buen camino -remarcó Pullaro-. Por eso el trabajo conjunto con Entre Ríos y Córdoba nos permite construir políticas públicas estables y de largo plazo para combatir el narcotráfico. Tiene que ver con los controles, con la inteligencia criminal y con investigaciones complejas que tenemos que compatibilizar y compartir para que las organizaciones criminales, que no distinguen los límites de las provincias, no cometan los delitos con la facilidad que a veces los cometen”.Reformar el federalismoPor su parte, Llaryora, destacó que “la Región Centro es una construcción en conjunto, con el objetivo de reforzar el federalismo; entendiendo que juntos somos más que separados y que los procesos de integración no se hacen de un día para el otro”; y valoró “institucionalizar este espacio común para la lucha contra las organizaciones criminales y la lucha contra la narcocriminalidad. Este es uno de los resultados que la Región Centro empieza a dar en materia de seguridad”.Lucha contra el narcotráficoPrevia a la firma de los gobernadores de la Región Centro, los ministros de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros; Santa Fe, Pablo Cococcioni y Entre Ríos, Néstor Roncaglia; rubricaron otro convenio de colaboración contra el narcotráfico. Al respecto, el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, destacó “la importancia de lo que estamos haciendo. La Región Centro se ha caracterizado siempre porque, aún cambiando los colores políticos, hay líneas de trabajo que tienen que seguir y profundizarse, no empezar de cero cada cuatro años. De eso se trata construir políticas de Estado”.Participaron también de la actividad la coordinadora Pro Témpore del Comité Ejecutivo de la Región Centro, Claudia Giaccone; y los integrantes del Comité por Entre Ríos, Jorge Chemes, y por Córdoba, Juan Carlos Massei; el fiscal general de la provincia de Córdoba, Juan Manuel Delgado; el intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini; entre otras autoridades provinciales y municipales.Mesa de Seguridad PermanenteLa Mesa de Seguridad Permanente fue conformada en el mes de febrero de 2024 con el objetivo de lograr una mutua colaboración y cooperación entre las provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, en el marco del Acuerdo Regional de Colaboración Recíproca en Materia de Seguridad Pública suscripto por la Junta de Gobernadores del bloque. Durante la jornada de este lunes también se desarrollaron trabajos de comisiones en Seguridad en eventos Deportivos; Formación de los Agentes Policiales; Estrategia de Policiamiento predictivo; Análisis de Inteligencia Criminal; y Dispositivos tecnológicos y ciberdelito.