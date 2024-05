Salud: Provincia continúa recuperando el SIES 107

En los últimos días, el Ministerio de Salud retiró los vehículos que permanecían en el ex Italiano, en la ciudad de Santa Fe, para mejorar las condiciones de trabajo del personal del SIES 107, así como también de todas las áreas administrativas y de gestión que funcionan en el edificio ubicado en Zavalla 3361. Con ese mismo fin, se trabaja para trasladar los equipos de mecánica y lavadero a la sede de la Dirección de Movilidad del Gobierno provincial, donde funcionan áreas afines a esa tarea.Las tareas son parte del proceso para reorganizar el sistema de emergencias y traslado, que entre otras acciones contempla la puesta en valor de la flota de ambulancias, con la recuperación de 125 vehículos, con los que se pudo dar respuesta a 58 localidades, muchas de las cuales no contaban con ambulancias.El parque automotor también incluye minibuses que fueron recuperados para trasladar entre 15 y 17 pacientes ambulatorios por viaje, desde distintas localidades del centro norte provincial, a centros de mayor complejidad para realizar consultas, estudios y tratamientos. Actualmente se brinda ese servicio gratuito desde los departamentos Vera y Garay; y en los próximos días estarán operativos en Castellanos y en 9 de Julio.Además, se puso en marcha el camión sanitario de la provincia que participa del Operativo Cosecha para garantizar el tránsito seguro en las rutas del sur santafesino. El vehículo, equipado con consultorios y personal de enfermería, se encuentra en Villa La Ribera, y brinda cobertura sanitaria, prevención, controles generales y vacunación, en un trabajo en red con efectores de las localidades involucradas en el operativo.La puesta en valor del SIES no se limita a la recuperación de vehículos, remarca el secretario de Logística Integrada y Articulación de Redes (SeLIAR) del ministerio de Salud, Jorge Stettler, sino que “estamos trabajando en la capacitación de enfermeros, choferes y del equipo completo con profesionales de la salud, también en trabajar de manera estratégica con la información para mejorar las derivaciones entre efectores de salud y la gestión de camas”.El proceso, en detalleEl trabajo con el parque automotor del SIES 107 comenzó por identificar en toda la provincia los vehículos que requerían reparación mecánica y de equipamiento, y los que no se podían recuperar. De ese relevamiento, que se informó en enero de este año, el 70 % -unas 300 unidades- requerían distintos tipos de reparaciones o debían darse de baja.“En los primeros cuatro meses del año, reparamos 125 ambulancias que estaban en condiciones de seguir operativas para atender emergencias; y sacamos de servicio de manera definitiva 94 vehículos que serán compactados, teniendo en cuenta su antigüedad, el costo que representaría ponerlos en condiciones y la poca vida útil que tendrían”, detalló Stettler. En base a esos criterios, se procederá a acarrear hacia Santa Fe y Rosario las unidades que están en distintas localidades, para luego proceder a compactarlas. Las 8 unidades que se retiraron del ex Italiano fueron trasladadas de manera transitoria al predio del Instituto de Seguridad Pública (ISeP), en Recreo, donde permanecerán hasta ser compactadas. En diciembre había 25 unidades estacionadas en el lugar, de las cuales 17 pudieron ser puestas en marcha y distribuidas para fortalecer la red en la capital provincial y en otras localidades.En estos meses, agregó Jorge Stettler, “nos quedan por reparar 54 unidades que podrán ser utilizadas en logística y traslado. También avanzamos en la donación de 17 vehículos, que son dados de baja en nuestro sistema porque ya no pueden cumplir función como ambulancia; y con un marco legal se entregan para tareas logísticas en comunas, municipios y bomberos”.