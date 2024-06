Fuerte compromiso de Provincia con la implementación de políticas sustentables

Los ministerios de Desarrollo Productivo y de Ambiente y Cambio Climático del Gobierno de Santa Fe continúan trabajando en la generación de políticas públicas para el desarrollo de actividades productivas sustentables y amigables con el medio ambiente. A partir de esta premisa, los ministros Gustavo Puccini y Enrique Estévez, participaron en Rosario de las terceras jornadas internacionales “Ley de Envases Vacíos de Fitosanitarios”, organizadas por el Programa de Envases Vacíos CampoLimpio y la Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (AIDIS Argentina). En la oportunidad, se discutieron temas vinculados a la gestión de los envases vacíos de fitosanitarios en Argentina. Participaron autoridades provinciales y municipales, representantes del sector, especialistas y miembros consulares; quienes analizaron experiencias, casos exitosos y desafíos, haciendo énfasis en los nuevos paradigmas de la producción sustentable y la bioeconomía.La actividad se realizó en el marco del 8vo aniversario de la Ley N°27.279, que establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de los envases vacíos de fitosanitarios, en virtud de la toxicidad del producto que contuvieron, requiriendo una gestión diferenciada y condicionada.Transversalidad de las políticas sustentables“Es fundamental poner en agenda estos temas que son transversales a toda la sociedad; y hacerlo desde nuestra Provincia con participación de representantes de todo el mundo”, valoró Puccini y aseguró que desde la gestión trabajamos en articular y promocionar programas que aborden una problemática urgente, desarrollando políticas para una producción sostenible y sustentable. Si no lo logramos, nuestras industrias y producciones corren el riesgo de quedar fuera de esa demanda y es uno de los mayores desafíos que enfrentamos”.Por su parte, Estévez, consideró necesario “desterrar la idea de que Producción y Ambiente son cosas que van por carriles separados. En verdad, son dos caras de una misma moneda porque si nosotros no cuidamos a nuestra tierra, no vamos a poder producir más”. De este modo, el Ministro enfatizó en “lo imperioso de tener una mirada hacia el futuro. Este es nuestro compromiso y el mensaje que queremos dar ya que estamos atravesando a nivel global una triple crisis ambiental: por un lado la crisis climática, por otro lado la pérdida acelerada de biodiversidad y la tercera es la de la contaminación”.En línea, Puccini completó destacando “la acción mancomunada que desarrollan los ministerios de Desarrollo Productivo y de Ambiente y Cambio Climático. En cuanto a esta Ley, el productor es un actor principal, colaborando en la logística para que los envases lleguen a espacios seguros que se están construyendo. Pero también es vital el rol de la industria garantizando una gestión integral de los envases vacíos que sea efectuada de un modo que no afecte a la salud de las personas ni al ambiente”.Ley de envases vacíos de fitosanitariosLa ley de envases vacíos de fitosanitarios atiende a recipientes de cartón y papel, metal y plástico de diferentes tipos que han estado en contacto directamente con cualquier producto fitosanitario. En 2021 se reglamentó la Ley nacional de envases vacíos que instrumenta cada etapa del sistema de gestión; un sistema de información y trazabilidad. También se precisan condiciones mínimas de construcción y locación tanto de los Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT) como de los sitios de almacenamiento de envases vacíos. Además, se mencionan los requisitos mínimos a cumplimentar por el operador para obtener la habilitación.