Inflación de mayo 2024: cuál fue el rubro que más aumento según el INDEC

El INDEC reveló, en la tarde de este jueves, el dato de inflación para el mes de mayo: 4,2% . De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor acumuló un 71,9% en lo que va del 2024, siendo un 276,4% la variación interanual.Con los datos oficiales sobre la mesa, es menester resaltar que se trata del índice más bajo desde enero de 2022. Aunque esto podría significar un triunfo para el Gobierno, lo cierto es que en el día a día los ciudadanos no sienten el descenso en el porcentaje y los salarios siguen perdiendo contra los precios que involucran gastos mensuales de alquiler, expensas, supermercado, etcétera.De igual modo, el organismo que mide la variación de precios arrojó el detalle de cada rubro, con una abrupta y sorpresiva baja en Salud. Mirá.Cuál fue el rubro que más aumento en mayo 2024De acuerdo a lo aportado por el INDEC, el rubro de Comunicación -que involucra al servicio de internet y telefonía- registró una suba del 8,2% en el mes de mayo, mientras que Educación lo siguió con un 7,6%.En tanto, Bebidas Alcohólicas y Tabaco aumentó un 6,7%, seguido por Restaurantes y Hoteles que elevó sus valores en un 5,5%. Por su parte, Alimentos y bebidas no alcohólicas -que es el rubro que afecta a todos los ciudadanos- registró una suba del 4,8%.Datos del INDEC: así fue el aumento en mayo de todos los rubrosComunicación: 8,2%Educación: 7,6%Bebidas alcohólicas y tabaco: 6,7%Restaurantes y hoteles: 5,5%Alimentos y bebidas no alcohólicas: 4,8%Recreación y cultura: 4,6%Bienes y servicios varios: 4,3%Transporte: 4%Prendas de vestir y calzado: 3,5%Equipamiento y mantenimiento del hogar: 3,2%Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 2,5%Salud: 0,7%