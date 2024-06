Provincia avanza en la implementación del programa Nueva Oportunidad

“Por pedido del gobernador Pullaro recuperamos este programa para aportar herramientas en beneficio de las juventudes", señaló Tejeda.





Reconstruir un sistema de cuidados y acompañamiento de las juventudes en situaciones de vulnerabilidad social es el objetivo central de Nueva Oportunidad, un programa impulsado por el Gobierno de la Provincia a través del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano. En el avance de su implementación, esta semana comenzó a desarrollarse una capacitación para 250 personas que se desempeñarán como acompañantes de la iniciativa.La propuesta es organizada por la Secretaría provincial de Políticas de Inclusión y Abordajes Sociales en conjuntamente con la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. En sus contenidos, hace eje en temas como cuidados en infancias y adolescencias, tipos de violencias, salud integral y políticas públicas, e intervenciones territoriales. Además, brindan herramientas para la articulación e intercambio con otras organizaciones sociales, dispositivos territoriales y trabajadores estatales, poniendo en valor su rol en el fortalecimiento de las redes de cuidado de la comunidad. El ciclo de capacitaciones tiene una duración de 6 encuentros, con modalidad presencial, y se desarrolla todos los miércoles de 14 a 17 en la Sede de Gobierno de la ciudad de Rosario.Nuevas oportunidades de vidaDurante la presentación, la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, explicó que “recuperamos este programa por pedido del gobernador Maximiliano Pullaro para aportar herramientas para que las juventudes tengan nuevas oportunidades de vida, trabajando en conjunto con la universidad, las instituciones, y los acompañantes, en favor de la construcción a futuro”.Por su parte, el rector de la UNR, Franco Bartolacci, aseveró: “Estamos agradecidos de que esta gestión vuelva a pensar a la Universidad Pública como un dispositivo que puede ayudar con los problemas que tenemos por delante, todas las instituciones publicas tenemos que hacer nuestro aporte, pero es imposible si no hay gobiernos locales que también tengan esa voluntad de trabajar en conjunto”.Por su parte, el secretario de Políticas de Inclusión y Abordajes Sociales, Ramón Soques, destacó que “es fundamental que los acompañantes puedan ser nuestros oídos y nuestros brazos en territorio, acompañando a jóvenes que no tuvieron esta oportunidad de formarse y de crecer; estamos convencidos de que ahora podemos dar un paso hacia arriba en la construcción del programa y seguir promoviendo estas políticas publicas”.En línea, la decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Cintia Pinillos, remarcó que “creemos que esto es lo que tenemos que hacer, pensar en conjunto como resolver los problemas que tenemos en nuestra vida cotidiana, formándonos para poder ofrecer mejores soluciones, en este caso a las familias y adolescentes de nuestras comunidades. Se han inscripto 250 personas, y la idea es que los próximos cortes se enriquezcan con lo que ocurra en este aula para que podamos seguir construyendo saberes significativos que beneficien a las personas”.Acompañaron en la presentación, la directora Provincial del Nueva Oportunidad, Andrea Travaini, y autoridades provinciales y de las casas de altos estudios.Ejes y objetivosEl curso estará dividido en 6 módulos: Territorio, redes e intervenciones, Cuidados comunitarios: infancias y juventudes cuidadas, Sistema de protección integral y políticas de cuidado con enfoque de Derechos Humanos, Paradigma de salud integral y políticas públicas con enfoque de derechos, Violencias. Distintos tipos de violencias y programas de acompañamiento estatales, Educación Popular.A partir de estos contenidos, se busca reforzar la masa crítica del Nueva Oportunidad para cumplir con los objetivos centrales del programa que están basados en reconstruir un sistema de cuidados y acompañamiento de las juventudes en situaciones de vulnerabilidad y criticidad social, apuntando a fortalecer sus vínculos, con sus barrios y la ciudad a fin de afianzar los lazos de convivencia e impulsar sus protagonismos. Está dirigido a adolescentes y jóvenes de entre 12 y 35 años, el programa pretende acompañar espacios grupales de formación, intercambio y discusión, además de abordar sus problemas sociales. La tarea de esta política pública es realizar un abordaje integral y territorial de las juventudes que posibilite recuperar sus historias y trayectorias ,desplegar otras posibilidades que permitan construir proyectos que contengan horizontes que no rivalicen con sus vidas.