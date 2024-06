Pullaro: “Desde la Región Centro podemos construir un modelo virtuoso para que el país arranque"

Pullaro encabezó el acto





El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó la firma del Acta Constitutiva de la Mesa Permanente de Salud de la Región Centro, junto con los ministros de Salud de Santa Fe, Silvia Ciancio; de Córdoba, Ricardo Pieckenstainer; y Entre Ríos, Carlos Guillermo Grieve. La actividad se desarrolló este jueves, en el Salón Walsh de la sede del gobierno de Santa Fe en Rosario.El gobernador, que preside el bloque de provincias desde abril, recordó la historia que une a las tres provincias como “la lucha por el Estado Federal, por la constitución del Estado Federal, lo que dio Santa Fe y lo que dieron nuestras provincias en diferentes momentos de la historia para que haya un equilibrio mayor al que tenemos en este momento en Argentina”.Luego, se refirió a la importancia de la Región Centro: “Si estamos juntos, tenemos mucha más capacidad de defendernos ante un Estado Nacional centralista que más allá de quién gobierne, cuál sea su ideología, al interior productivo de Argentina siempre lo ha perjudicado; al menos en los últimos 20 años”.El gobernador remarcó: “Tenemos una enorme oportunidad en Argentina, no particularmente para nuestros pueblos, sino para que el país pueda arrancar y construir un modelo virtuoso y no termine teniendo los problemas permanentes por el centralismo porteño que venimos discutiendo hace más de 200 años. Si logramos imponer una agenda del interior en la agenda política nacional, no es que a las provincias del interior nos van a ir mejor, a Argentina le va a ir mejor, porque van cambiar criterios de distribución, porque se mirará el sistema productivo, la cultura de la gente de adentro que se ha hecho trabajando y con esfuerzo”.También participaron del encuentro los representantes de la Mesa Ejecutiva de la Región Centro: por Santa Fe, Claudia Giaccone; por Córdoba, Juan Carlos Massei; y por Entre Ríos, Jorge Chemes.Estrategia regionalAntes, la ministra de Salud provincial, Silvia Ciancio, valoró el encuentro: “Lo tomamos como una gran herramienta para potenciar nuestra Región Centro y creemos fundamental este inicio a través de mesas de trabajo y comisiones para llegar a acciones concretas”. La subsecretaria de Región Centro, Claudia Giaccone, destacó “la decisión del Gobernador de potenciar la región y de hacerlo en todas las áreas”. Asimismo, el ministro de Salud cordobés, Ricardo Pieckenstainer, remarcó: “Lo más importante es abrir esta mesa de trabajo, empezar a trabajar ya formal y oficialmente”. Finalmente, su par entrerriano, Carlos Grieve, detalló: “Esta reunión es muy importante por dos puntos de vista. Uno es la estrategia regional, cómo programamos la salud, cómo hacemos las compras. Esto puede ayudarnos a mejorar la calidad y a mejorar los costos. Y la segunda estrategia, es con Nación. Hemos tenido que suplir costos. Y tenemos que saber cómo programar en el segundo semestre del año”.Jornada de trabajoLa firma del documento que constituye la Mesa fue precedida por el trabajo en comisiones donde se abordaron temas como el estado de situación y la relación con la Nación respecto a medicamentos y tecnología sanitaria; políticas sanitarias comunes referidas a la descentralización y la capacitación de equipos en salud mental. Se realizó la presentación de los equipos técnicos-políticos. Además, hubo intercambio de experiencias y trabajo colaborativo; se abordaron la estructura política-administrativa así como también ejes de gestión, obstáculos y potencialidades; al igual que la articulación con Nación; acuerdos interprovinciales y Ley Nacional de Salud Mental.Fortaleciendo el federalismoEn abril Pullaro asumió la Presidencia Pro Témpore del bloque regional que integran con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora y de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y que tiene como objetivo ser modelo de desarrollo desde el interior productivo.A lo largo de estos meses, se reunió el Gabinete Productivo; se desarrollaron la Mesa Permanente de Seguridad y la Mesa Permanente de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; se llevó adelante la 1º Jornada de la Región Centro de Salud y Seguridad Ocupacional. Además, tuvo lugar una reunión con las autoridades del Sector Eléctrico de la Región Centro y las máximas autoridades del bloque regional han participado de manera exitosa de la Reunión del Gabinete Productivo al igual que de la reciente Agroactiva, muestras claves para impulsar el desarrollo productivo conjunto de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.