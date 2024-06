Pullaro: “La Bandera une a los argentinos bajo un mismo objetivo”

Pullaro encabezó el acto central por el Día de la Bandera en la ciudad de Rosario





El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, junto al presidente de la Nación, Javier Milei, y el intendente de Rosario, Pablo Javkin, encabezó este jueves el acto central por el Día de la Bandera, al conmemorarse el 204º aniversario del paso a la inmortalidad del general Manuel Belgrano. Los mandatarios estuvieron acompañados por miembros de los gabinetes nacionales, provinciales y municipales.Luego del izamiento del Pabellón Nacional en el Monumento Nacional a la Bandera en la ciudad de Rosario, Pullaro destacó “la presencia del Presidente, la Vicepresidenta y el gabinete nacional, porque durante muchos años esta fecha patria, tan importante, fue ninguneada o politizada. Aquí, en Rosario, nos damos cita pueblo y gobierno, bajo un mismo cielo y bajo una misma Bandera, que une a los argentinos bajo un mismo objetivo”.A continuación, el gobernador agradeció el acompañamiento del “gobierno nacional, el Presidente y su ministra de Seguridad, en un momento de mucha dificultad cuando fuimos víctimas de narcoterroristas que asesinaron a 4 trabajadores. No miraron para otro lado, no comentaron la realidad, tomaron decisiones en conjunto con la provincia. No estuvimos ni estamos solos”, valoró el gobernador y, también, destacó “la solidaridad de otras provincias”.“En estos momentos tan complejos, con tantas frustraciones a cuestas pero con una esperanza que renace, nuestro pueblo espera que -como los hombres que constituyeron esta Nación- podamos estar a la altura de los tiempos”, manifestó Pullaro.Asimismo, el gobernador santafesino convocó a que “este 20 de Junio volvamos Belgrano, al prócer que en 1798 redactó el primer proyecto de enseñanza estatal, gratuita y obligatoria y que instó a fomentar la agricultura, animar la industria y proteger el comercio, porque nos sigue señalando el horizonte. Aceptemos esta invitación que nos hace la historia”.“Santa Fe es la cuna de la Bandera que hoy homenajeamos, y que sintetiza la unión en la diversidad, la posibilidad de que cada una de las partes de esta Nación, desde su particularidad, contribuya a una totalidad que no olvide a nadie; somos la tierra de la Constitución y del federalismo”.Mirar el país productivoEn este sentido, el gobernador señaló: “Como santafesino le pido, señor presidente, que mire a ese país que produce desarrollo e innova, que necesita obras de infraestructura para explotar todo su potencial; que necesita que sus jóvenes vayan a la universidad y le pongan cabeza al desarrollo tecnológico, uniendo la producción con el conocimiento; que necesita un país con equilibrio fiscal y eficiente, y una mirada productiva, de educación y más federal”.“Santa Fe es campo, industria, comercio, río, puertos, y es el tractor que el país necesita para el cambio que todos los argentinos reclaman. Vuelva cada 20 de junio, apueste al encuentro y a un proyecto de país con equilibrio en las cuentas, pero con producción y educación como ejes del desarrollo”, destacó Pullaro.Por último, el gobernador santafesino recitó el preámbulo de la Constitución Nacional, y destacó que “somos el interior productivo que siempre sacó adelante a la República Argentina, somos gente de trabajo que quiere producir, somos los hijos del brigadier Estanislao López que peleó al lado de Manuel Belgrano, y por el federalismo".Convocatoria presidencialA su turno, Milei recordó a Belgrano “padre de nuestra Bandera, que muestra que cada individuo puede tener un peso determinante en la historia” y destacó “su ejemplo de austeridad y honradez en el ejercicio de la función pública. La Bandera es la encarnación de la Patria, y hoy, aquí en Rosario, los invitó a repetir el compromiso por la libertad”.A continuación, el presidente convocó “a todas las autoridades políticas y gobernadores a firmar el próximo 9 de julio, en Tucumán, el Pacto de Mayo, para empezar a dar vuelta la página de nuestra historia”, finalizó.Javkin, antes, dio la bienvenida a Rosario y agradeció por al presidente y el gobernador por “estar presentes en un día tan especial”. Belgrano es mucho más que un prócer, es un padre, un legado. Rosario está “siempre dispuesto a dialogar, a escuchar, a unirnos bajo el manto sagrado, este es el camino para construir la ciudad de la paz con la que soñamos”, afirmó.Estuvieron presentes en el acto, la vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia; y ministros del gabinete provincial; la vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y ministros nacionales.