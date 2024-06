Pullaro: “Tenemos que ser eficientes en el manejo de los recursos públicos para brindar mejores respuestas”

Provincia lanzó la formación “Crecer-Capacita”, Escuela de Municipios y Comunas.





Este jueves se desarrolló el lanzamiento de “Crecer-Capacita”, Escuela de Municipios y Comunas, un programa con el que se proyecta mejorar la calidad institucional y la gestión de los gobiernos locales. El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó la actividad en el Teatro Luz y Fuerza de la capital provincial, donde explicó que “este programa es realmente muy importante porque lo que pretende es lograr niveles de capacitación, de formación, que nos permitan ejecutar políticas públicas y ser eficientes en el manejo de los recursos públicos en una Argentina que tiene muchos problemas financieros; en una provincia que tiene problemas económicos; y en localidades, municipios y comunas que no la están pasando bien”, subrayó.El gobernador indicó que “hay una ciudadanía que nos exige porque la está pasando mal, porque tiene muchas dificultades. Eso obliga a los servidores públicos a tener mejores y mayores niveles de eficiencia en el manejo de los recursos públicos”.Pullaro agregó que “ponemos en marcha un programa de capacitación, una Escuela de Gobierno que nos permita desplegar herramientas para que en municipios y comunas puedan llevar adelante una administración más eficiente en tiempos difíciles de Argentina, porque ya no hay espacio para gestionar cómo se gestionaba tiempo atrás. Tenemos que tener la capacidad de elaborar planes, programas, indicadores, de medir cada una de las políticas públicas y sus impactos”.“Desde que asumimos nuestra gestión, llevamos adelante diferentes programas en cada una de las áreas del Estado, demostrando que éste puede ser eficiente y gastar menos recursos. Ese es el desafío que nos impone la Argentina de hoy”, completó el mandatario provincial.Santa Fe, un líder en la regiónEl ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, apuntó que “interactuando, capacitándonos, vamos a lograr lo que queremos, lo que estamos poniendo en marcha, lo que puso en marcha nuestro gobernador a partir del primer día de gestión. Y es que Santa Fe sea líder en la Región Centro y que sea un faro para esa mirada nacional. Estamos convencidos que Santa Fe será la locomotora del cambio en nuestro país”.Estuvieron presentes la presidenta de la Cámara de Diputados de la provincia, Clara García; el senador Felipe Michlig; el secretario de Gobierno, Municipios y Comunas, Horario Ciancio; el diputado provincial, Dionisio Scarpín; el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti; los secretarios, de Gestión Pública, Natalia Galano; de Áreas Metropolitanas y Asuntos Electorales, Ramiro Dallaglio; y de Relaciones Internacionales, Claudio Díaz; intendentes; presidentes comunales; autoridades universitarias; entre otros.Líneas de trabajoEntre las metas planteadas con “Crecer-Capacita” también se persigue desarrollar capacidades de gestión para la nueva agenda urbana; formar una agenda local en sintonía con proyectos estratégicos provinciales; fomentar redes para la innovación, transparencia y eficiencia en la gestión pública; y capacitar al personal del servicio público para lograr un Estado eficaz.El programa se encuentra orientado a autoridades, funcionarios, personal político y de carrera de los 366 municipios y comunas de Santa Fe; y cuenta con dos líneas de trabajo: Ciclos de formación y capacitaciones; encuentros en diversos formatos (cursos, talleres, etc.) para brindar conocimientos y herramientas sobre desafíos de gestión; y una Red Santafesina de Innovación Local, espacio colaborativo para promover la innovación y buenas prácticas en la gestión pública.Con la propuesta se ofrecen formatos presenciales, virtuales y semi-presenciales; y un aula virtual para capacitación y difusión de avances de gestión, accesible a través de la web provincial.Este jueves se llevó a cabo el lanzamiento del primer curso de capacitación para autoridades locales bajo el título “Líderes para la democracia local”, que iniciará el 25 de junio en la ciudad de Santa Fe y dos días más tarde en Rosario.