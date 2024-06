Rosario: docentes de jardines particulares accederán al Boleto Educativo

A partir de ahora podrán gestionar el beneficio a través de la página web de la Provincia.



El Gobierno de Santa Fe continúa apostando por la educación y renovando su compromiso por la igualdad de oportunidades. Por eso, este lunes los ministros de Desarrollo Producto, Gustavo Puccini y de Educación, José Goity, anunciaron la ampliación del Boleto Educativo (BE) para nuevos sectores. Desde junio las y los docentes de jardines de infantes particulares también podrán viajar en el transporte público de pasajeros sin costo. En principio la medida se aplica en Rosario porque el municipio facilitó los datos de sus jardines habilitados. Para profundizar y continuar con la medida en todo el territorio, el Gobierno provincial invita a todos los jardines a que, a través de los municipios y comunas correspondientes, faciliten la información de sus trabajadores para tramitar el BE.En ese marco, Puccini manifestó que contar con nuevos beneficiarios del Boleto Educativo demuestra que el Gobierno provincial “entiende la situación en la que estamos viviendo y el bolsillo de cada persona. Incorporar la labor de las maestras jardineras particulares en la inversión que destina la provincia de Santa Fe a la educación y a este programa es un reconocimiento al trabajo que realizan”.“A cuatro meses de su lanzamiento, es un orgullo afirmar que hoy la Provincia acompaña y apuntala la trayectoria educativa de 320.000 estudiantes, docentes y acompañantes santafesinos. Y desde hoy y aún en un contexto muy complejo, vamos por más”, señaló el funcionario. “Entre todos estamos haciendo un esfuerzo muy grande para administrar el Estado de la manera más eficiente posible para que estas cosas se puedan llevar adelante”, señaló el ministro; al tiempo que precisó que “la provincia de Santa Fe invirtió más de 4.000 millones, en 2024 en el programa Boleto Educativo. Seguimos apostando a la educación y trabajando para que los recursos de cada santafesinos sean invertidos de la mejor manera posible, esta es una de ellas”, concluyó Puccini.A su turno, Goity reflexionó: “Atravesamos dificultades y esos son los momentos en los cuales tenemos que trabajar y sacar los mejores valores que tenemos como comunidad y sociedad. Por eso, aquí nos encontramos ante una representación política que genuinamente se involucra con los problemas grandes, medianos y pequeños de los santafesinos”.“Quiero destacar la importancia que tienen el conjunto y el sistema de jardines, que son algunos particulares y otros públicos, porque el proceso educativo es único e irrepetible y requiere mucho profesionalismo y esfuerzo”, remarcó el ministro.Al servicio de la educaciónEn tanto, la secretaria de Transporte, Renata Ghilotti, resaltó que “estamos articulando con diversos municipios y comunas para implementarlo en toda la provincia. Comenzamos en Rosario, donde hoy mismo podrán comenzar a gestionar el beneficio en la página web del Gobierno. De esta forma, pueden acceder a dos boletos gratuitos por día para acceder a sus puestos de trabajo”.“El Boleto Educativo es uno de los programas más importantes que tiene nuestra secretaría, que está al servicio de la educación. Por eso, al ampliarlo, en Rosario van a poder acceder a este beneficio más de mil personas de más de 160 instituciones, tanto públicas como privadas”, puntualizó Ghilotti.Por último, presidenta del Concejo Municipal de Rosario, María Eugenia Schmuck, manifestó que “cuando presentamos la propuesta de ampliar el beneficio a las docentes de jardines al Gobierno provincial inmediatamente nos dijeron que sí. Esta es la gestión de gobierno que estábamos esperando”.Durante la actividad, llevada a cabo en la Sede de Gobierno de Rosario, participó también la secretaria de Gestión Territorial, Daiana Gallo Ambrosis.Boleto EducativoEl BE tiene por objeto garantizar la llegada de estudiantes, docentes y asistentes escolares de los establecimientos educativos de toda la provincia, eliminando así una potencial barrera de acceso a la educación. A partir de su implementación, el costo completo del viaje lo paga la provincia de Santa Fe. Para tramitar el beneficio se debe ingresar a https://www.santafe.gov.ar/boletoeducativo