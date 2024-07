Cumple 115 años el Hospital Cullen, referencia en la salud pública santafesina

La secretaria de Salud, Andrea Uboldi, durante la celebración del 115° aniversario del efector que cuenta con 330 camas de las cuales 60 son críticas.

El Hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe celebró este miércoles su 115° aniversario, que se conmemoró el 9 de julio. El efector es una referencia de la salud pública en urgencias y emergencias del centro norte de la provincia.En un acto realizado en el Auditorio del hospital, la secretaria de Salud, Andrea Uboldi, expresó que “esta celebración implica el reconocimiento a un hospital que forma parte de la Red del Sistema de Salud para todo lo que implica la alta complejidad del centro norte provincial, pero también da respuesta en algunas de las áreas del sur, específicamente para Neurocirugía y Cirugía Cardiovascular”. Y sostuvo que “es importante el reconocimiento que ya tiene este hospital en la ciudad, en la provincia. Todos siempre sentimos que si uno tuviera un accidente o problemas de salud de otra índole, uno sabe que en el Cullen tendrá la atención necesaria”.Mientras que el director del Cullen, Bruno Moroni, indicó: “El efector hoy es un referente en salud del centro norte, tiene todos los medios para brindar alta calidad de atención a todos los santafesinos”.Al recordar los inicios del lugar, Moroni sostuvo que “si la gente que dio comienzo al hospital viera cómo está ahora, estarían orgullosos del lugar que hoy ocupa en la provincia”. Por último y el marco de mejorar la infraestructura del servicio de Salud, expresó que está en marcha la obra de la Sala de Neurotoxicología: “Está en el subsuelo y la idea es subirla a la planta baja, va a ser muy importante para brindar mayor calidad de la atención de los pacientes”.Además, indicó que el hospital “atiende en todas especialidades, desde Cardiología, Terapia Intensiva, Cirugía, hasta Neurocirugía. Son más de 47 servicios médicos y no médicos que están en el Hospital, con 22 salas de internación, con 330 camas de las cuales 60 son críticas. Tenemos que estar orgullosos del hospital que tenemos”.Cabe recordar que el hospital que fue creado en 1909, perteneció a las damas de la Beneficencia, acompañadas por un importante y reconocido plantel médico dirigido en el inicio por el doctor Cullen.En un principio se llamó Hospital de la Caridad, luego Piloto y finalmente desde 1979 hasta la actualidad “Doctor José María Cullen”. Ocupa dos manzanas y tiene más de 1.800 empleados, siendo uno de los efectores de salud más grande de la provincia en cantidad de camas y complejidad.“Siempre te va a responder”El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, que fuera director de ese nosocomio, dijo que “siempre hay un empleado del Cullen que te va a responder, que te va a dar una mano; siempre hay una generosidad interna en sus empleados, realmente es una casa, es una familia donde nos necesitamos uno al otro. Estoy orgulloso de tener una calidad de salud como la que tiene la ciudad de Santa Fe”.Por su parte el secretario de Administración de Ministerio de Salud, Guillermo Alvarez, significó: “Este hospital ha sido mi escuela, no hay una mejor escuela que el Hospital Cullen, no sólo es un emblema de la Salud Pública de la provincia Santa Fe, es un emblema en la Salud Pública de Argentina”.Estuvieron también presente el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, referentes de la Sociedad de Beneficencia, y personal del Hospital Cullen.