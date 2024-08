Iapos: los afiliados ya pueden adquirir bonos y órdenes digitales con un 25 % de descuento

Desde este mes se encuentra habilitada la aplicación que moderniza y agiliza el trámite en la obra social provincial. Esto permitirá realizar un seguimiento de las prestaciones, y que disminuyan las prácticas abusivas.El Gobierno de la Provincia de Santa Fe informó que ya está en funcionamiento una nueva herramienta tecnológica para los afiliados del Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (Iapos) consistente en la implementación del bono y orden de consulta digital, lo que no solo moderniza y agiliza el trámite, sino que representa un beneficio económico en el cobro de los coseguros, cuyo valor tendrá un 25 % de descuento si son adquiridos vía digital.El anuncio lo realizó el ministro de Economía, Pablo Olivares; junto al subsecretario de Planificación y Articulación interinstitucional del Iapos, Silvio González; y el director del Iapos, Nolasco Salazar; quienes este lunes brindaron una conferencia de prensa en Casa de Gobierno, acto en el que también realizaron anuncios respecto de las nuevas medidas implementadas contra el cobro de plus médico.Así, desde este mes los afiliados a la obra social provincial cuentan con un canal digital para la compra de bonos asistenciales y órdenes de consultas , a través de la aplicación Mi Iapos, que se suma a los canales de expendio actuales. Los bonos y órdenes digitales salen un 25 % menos que en su formato papel y pueden quedar almacenados en la aplicación ya que no vencen.Esta implementación, además permitirá al Iapos, realizar un seguimiento de la calidad de prestaciones, resguardando los derechos de sus afiliados. Por operación se podrá comprar una orden de consulta, una orden de internación y hasta 20 bonos digitales (esto responde a que el sistema generará un solo código por cada opción seleccionada).Ágil y rápidoOlivares indicó que “estas mejoras redundan en un beneficio para los afiliados de Iapos” en una “de las principales prácticas que lleva adelante la obra social, que es la implementación del bono, la orden de consulta médica o de internación, que hasta hoy se hacían con la modalidad a través de un medio impreso, y que ahora son totalmente digitales, porque ya están operando”.“A partir de la tecnología, se implementa a través de un mecanismo digital directamente desde la App Mi Iapos, con identificación de usuario. Esto nos permitirá estar en contacto en forma directa sin ningún tipo de intermediación entre la obra social y el afiliado”, agregó el ministro.Mientras, Nolasco expresó que “hemos decidido utilizar todas las herramientas tecnológicas para darle más beneficios y más agilidad a nuestros afiliados: lanzamos hace un tiempo el sistema de telemedicina, y hoy anunciamos el bono digital, con una guía muy sencilla a través de la App Mi Iapos que nuestros afiliados pueden disponer en sus móviles”, expresó el director de la obra social, quien dio detalles de cómo utilizar esta herramienta Beneficio económico para afiliados y médicosPosteriormente, González hizo hincapié en el beneficio económico que representa para los afiliados la compra digital, quienes obtendrán “un descuento de un 25% en el coseguro; y para los profesionales tiene la ventaja de que todos aquellos bonos que se validen de manera digital, van a tener un arancel diferencial superior a la orden de consulta física, que van a seguir facturando normalmente como lo hacen con cada una de sus asociaciones. Hemos definido que ese valor de consulta va a estar en paralelo -o inclusive un poco superior- al valor que hoy se abona la consulta a los Profesionales del Arte de Curar, o sea, vamos a pagar una arancel por encima de la obra social que asiste a los profesionales de la salud”.“Otra ventaja es que el bono no tiene vencimiento”, recordó el funcionario, quien además valoró “que el bono digital también es una herramienta para disminuir una de las prácticas abusivas que era, por ejemplo, pedir más de un bono u orden de consulta, porque una vez que el bono se valida por un afiliado, automáticamente en ese momento no se puede volver a pedir otro”.