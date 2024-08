Región Centro: Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos coordinan acciones ambientales

El ministro de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, Enrique Estévez, junto a la secretaria de Ambiente de Entre Ríos, Rosa Hojman y la ministra de Ambiente y Economía Circular de Córdoba, Victoria Flores, encabezaron la reunión.





El ministro de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, Enrique Estévez, junto a la secretaria de Ambiente de Entre Ríos, Rosa Hojman y la ministra de Ambiente y Economía Circular de Córdoba, Victoria Flores, encabezaron la reunión de la Mesa de Trabajo de Medio Ambiente de la Región Centro, con el objetivo de coordinar acciones conjuntas en la temática.Del encuentro, que se realizó en la ciudad de Paraná, también participó la subsecretaria de Región Centro de Santa Fe, Claudia Giaccone.Al respecto, Estévez indicó que “los tres gobernadores ponen sus energías en enfrentar los problemas, no en disimularlos u ocultarlos. Debemos proceder de la misma manera para abordar los desafíos que enfrentamos, rompiendo la falsa dicotomía entre producción y ambiente”, afirmó.A continuación, Hojman señaló que “queremos marcar un hito. El ambiente es uno, no hay un límite geográfico, y por eso tenemos que generar políticas en común y compartir experiencias para mejorar la calidad de la producción”.Flores manifestó que “el planeta ya no resiste la mirada que se ha tenido hasta ahora. Se está iniciando un nuevo proceso que requiere mayor atención, cuidado y protección de nuestros recursos naturales. El ambiente no tiene jurisdicciones, límites ni fronteras, por eso es importante generar encuentros como este. Estamos decididos a trabajar por el país que queremos”, finalizó.Por último, Giaconne destacó “la voluntad de regionalización, lo que significa un salto de calidad para potenciar a las tres provincias”; y la importancia de “tener políticas públicas coordinadas”.Durante el encuentro se abordaron siete temáticas referidas a ordenamiento territorial, manejo del fuego, gestión ambiental y control del agua, control y fiscalización, biodiversidad y áreas naturales protegidas, residuos y parques de economía circular, y cambio climático. El compromiso de las carteras ambientales es generar agendas comunes en cada uno de estos ejes, traducidas en contactos y encuentros de seguimiento, para armonizar los criterios de trabajo en cada provincia.El trabajo incluyó una etapa inicial, de diálogo e intercambio de experiencias y conocimientos; y una de cierre, donde a partir de los diagnósticos se trabajó en propuestas y lineamientos de acción concretos, compartiendo criterios técnicos, normativos e institucionales.