Puccini: “Que la licitación de la Hidrovía sea el punto de partida para un desarrollo federal productivo”.





Convocados por el Gobierno Nacional a través de la Subsecretaria de Puertos y Vías Navegables, el ministro de Desarrollo Productivo Gustavo Puccini, la secretaría de Transporte, Renata Ghilloti y el subsecretario de Relaciones Institucionales, Juan Rodil, participaron de la tercera reunión de la Mesa de Diálogo para el Desarrollo de la Hidrovía. Frente a funcionarios de Nación y de las provincias de Formosa, Chaco, Córdoba y Entre Ríos, Puccini destacó la importancia de la Mesa de Diálogo y planteó las bases para un nuevo diseño de la concesión del sistema de navegación troncal de la hidrovía. “Este tiene que ser el punto de partida para pensar a la Hidrovía como una pieza clave en el desarrollo de la Región Centro pero también de la Región Litoral y de todo el interior productivo de la Argentina”, enfatizó Puccini. Además enumeró 5 puntos claves que se deben tener en cuenta en el marco del pliego de licitación vinculados a seguridad principalmente, a desarrollo territorial, al control y dejar las puertas abiertas a futuros emprendimientos derivados de la operatoria fluvial, sin dejar de lado el capítulo ambiental.Actor principal“Con el gobernador Maximiliano Pullaro entendemos que Santa Fe debe ser un actor principal y preponderante, considerando el rol de nuestro río en el marco de un desarrollo de nuestro territorio, de todos nuestros puertos y de nuestras localidades desde Villa Constitución hasta Villa Ocampo”, señaló el ministro. Puccini destacó la importancia que tiene el cauce natural, que costea a la provincia a lo largo de más de 800 km: “Tanto por su ubicación como por la importancia de los puertos emplazados en sus territorios, las provincias litoraleñas de la Región deben ocupar un rol preponderante en esta discusión. Para el Gobierno provincial la Hidrovía es un capítulo más de un Plan de Desarrollo”.“Compartimos la visión de Nación; necesitamos de una compleja licitación pública nacional e internacional por el régimen de obra pública, con un pliego que sea dinámico, con visión de futuro a doble sobre, con un fuerte componente técnico, armonizando la normativa, muy sólido desde lo jurídico y que permita la modernización del sistema; donde estén integrados todos los objetivos cada uno con su etapa. Lo que no quede en el pliego nos cerrará oportunidades a futuro”, explicó Puccini.Por otro lado, el ministro santafesino remarcó que “Santa Fe debe ocupar un papel en las decisiones, como polo dinamizador del desarrollo de esta vía, con impactos sobre la matriz productiva de todo el país, por ser la que detenta la mayor extensión de costa sobre el río Paraná en el área central de la región núcleo, la que aloja puertos cuyas características los ubican entre los mayores del mundo, la que posee la mayor red de comunicaciones terrestres, la que posee varias ciudades ribereñas relevantes a nivel nacional, como también un sin número de localidades aledañas ligadas a la producción”.Los planteos de Santa FePuccini enumeró cinco puntos centrales que se deben tener en cuenta, sumados al balizamiento, dragado y Peaje. “En primer término, no podemos dejar de lado todo lo referido a seguridad. El narcotráfico es competencia de la Justicia Federal y las Fuerzas Federales; lo que necesitamos como Provincia es una articulación permanente. Establecer un dispositivo de monitoreo y control en el ámbito de la Hidrovía integrado por representantes de fuerzas nacionales y provinciales de seguridad y justicia”.Por otro lado, planteó la necesidad de “la valorización de los servicios derivados de la operatoria tradicional y de eventuales futuros emprendimientos, por ejemplo, playa de transferencias de carga, mantenimientos de barcazas, repostaje de fuel, astilleros, y otros que puedan surgir”.En tercer término, destacó que es necesario contemplar el cuidado ambiental: “Se necesita un estudio de impacto completo, que considere tanto los impactos en el agua como sedimentos y los organismos vivientes”.Los últimos dos puntos planteados tienen que ver con lo actuado hasta el momento por las organizaciones no gubernamentales y universidades: “Es preciso que en la licitación se consideren todos los estudios de antecedentes, efectuados por organismos nacionales, por universidades y por los organismos provinciales competentes. También que todos estos organismos puedan participar de reuniones técnicas, como órganos de consulta privilegiados del sector público”; y la creación “de un órgano de control de la concesión de la vía navegable troncal del río Paraná, como ente independiente, con la participación de los distintos actores del sistema, donde las Provincias junto al Estado Nacional sean parte y controlen al concesionario”.