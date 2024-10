Créditos Nido: Provincia anuncia los resultados del tercer sorteo

El Gobierno de la Provincia realizó este lunes en la ciudad capital el sorteo de 205 nuevos Créditos Nido con la participación de 37.916 vecinos de los 19 departamentos del territorio santafesino. El acto se desarrolló en la sede de Lotería de Santa Fe y fue transmitido en directo por el canal de Youtube de Provincia con apoyo de RTS. Los resultados del nuevo sorteo ya están publicados en la web www.santafe.gob.ar/ms/nidocreditoshipotecarios/ En la oportunidad, el secretario de Vivienda y Hábitat de la Provincia, Lucas Crivelli, expresó que el balance respecto de la implementación de esta política de Estado “es sumamente positivo porque la expectativa de la gente permanece intacta en cada sorteo; siguen anotándose más familias y vecinos que quieren acceder a sus viviendas. A partir de estos 205 nuevos preseleccionados, la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo verificará que las personas beneficiadas no tengan otras propiedades y, a partir de allí, el banco las contactará vía correo electrónico” para proseguir con el trámite mediante la presentación de la documentación correspondiente”.En este sentido, Crivelli recordó que “entre agosto y septiembre, a partir de los dos primeros sorteos, se preseleccionaron más de 400 beneficiarios por más de 280 millones de pesos. Cuando comenzamos con la aplicación de esta política de Estado no esperábamos contar con cerca de 38.000 inscriptos aptos -como tuvimos este lunes-, sobre todo, comparando esa cifra con otras experiencias de entidades que brindan este tipo de créditos. El Banco Nación venía con apenas unas 400 consultas”. En ese marcó, el funcionario atribuyó el éxito de la propuesta del Gobierno provincial junto al BM a “las tasas que ofrece el programa que son sumamente competitivas y las más bajas del país; y al sistema de codeudores que les permite sumar otros ingresos a quienes se inscriban para poder acceder a los créditos”.Finalmente, el Secretario de Vivienda destacó “la importancia de que el Estado se involucre en políticas habitacionales porque, definitivamente, el sistema financiero privado no está dando las respuestas que tendría que dar en esta materia: las tasas siguen siendo altas y las dificultades de acceso al crédito son muchísimas. Por ello, la decisión del gobernador Maximiliano Pullaro fue contar con un sistema de créditos sustentable en el tiempo”.Sorteo e inscripción abiertaCada sorteo se realiza por departamento, para lo cual se tiene en cuenta los criterios de densidad poblacional para distribuir los créditos de manera equitativa. Luego, tras la comunicación oficial con cada uno, los beneficiarios seleccionados deberán iniciar un proceso de evaluación individual para completar la tramitación de su crédito.Las inscripciones para acceder a los créditos Nido continúan abiertas en www.santafe.gob.ar/ms/nidocreditoshipotecarios . Quienes se hayan anotado y no resulten beneficiados en el sorteo, no precisan inscribirse nuevamente para las siguientes instancias de sorteo.Cabe señalar que pueden acceder a los Nido quienes residan en la provincia de Santa Fe antes del 30 de junio de 2024; grupos familiares o personas solas que posean ingresos demostrables por el equivalente a dos salarios Mínimo, Vital y Móvil para los Créditos de Vivienda y un salario Mínimo, Vital y Móvil para la terminación. También podrán acceder aquellas personas en relación de dependencia o trabajadores autónomos y personas que no posean otras propiedades.La evaluación de la situación crediticia personal de cada inscripto se realiza de acuerdo a los requisitos establecidos por el Banco Central de la República Argentina. En función de estos criterios, se determina si el interesado califica o no para el sorteo. En este sentido, vale destacar que quienes no superan el filtro pueden revisar y resolver su situación, para luego inscribirse nuevamente a Nido.El sistema de créditos Nido cuenta con cuatro líneas de préstamos por un total de $ 60.000 millones, que serán destinados a la construcción y adquisición de viviendas; la terminación de viviendas; créditos individuales de gestión colectiva; y para la adquisición o construcción de viviendas por cesión de derechos.