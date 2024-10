Objetivo Dengue: inédito operativo en el norte provincial para vacunar a población isleña

El desafío por adaptarse, en cada localidad incluida en la estrategia, para llegar a adolescentes y jóvenes.

A comienzos de septiembre, el Gobierno santafesino incorporó la vacunación contra el dengue como parte de un programa integral que amplía la manera de abordar la problemática. Sin perder el foco puesto en controlar la reproducción del mosquito que transmite el virus, se desarrolla una primera etapa de la estrategia para vacunar a adolescentes entre 15 y 19 años, que viven en los departamentos General Obligado, San Cristóbal y 9 de Julio; y en áreas priorizadas de Rafaela, Santa Fe y Rosario. Además, se avanza en toda la provincia con la vacunación a personal de salud, bomberos y policía, entre 20 y 39 años.Los equipos de salud adaptan la estrategia a la dinámica de las zonas urbanas, de las rurales, y a los desafíos que plantean geografías menos accesibles de la provincia, como la de la Isla Guaycurú. En esa zona, a la que solo se puede llegar por el río Paraná, desde el Puerto de Reconquista, se desarrolló una jornada de vacunación para brindar la primera dosis del esquema, que se completará en 90 días. Para el traslado del equipo fueron necesarias dos lanchas, una de ellas recuperada del narcotráfico a través de la Aprad.El recorrido para llegar a la isla lleva más de dos horas para atravesar unos 60 kilómetros río arriba. A medida que las embarcaciones avanzan sobre el río se despliega el paisaje de las barrancas, impactantes por su altura en algunos tramos; pajonales, bosques ribereños de sauces, timbó, aromitos, alisos que crecen sobre los bancos de arena. Antes de llegar a la isla, en la costa de la provincia de Corrientes, se divisan asentamientos de pescadores, algunas poblaciones, plantaciones de tomate, pimientos y arrozales. Y las localidades correntinas de Santa Lucía y Cecilio Echeverría, más cercanas a Guaycurú que el territorio santafesino, y por eso un contacto habitual para los habitantes de la isla que van y vienen en canoas para estudiar, trabajar y visitar familiares.CercaníaLa vacunación es también parte de un acercamiento a la ciudadanía, que excede además a la cuestión sanitaria. “La estrategia de vacunación de dengue es una política que llevamos adelante a partir de una decisión del gobernador Maximiliano Pullaro, pero hoy participamos todos los actores del Estado comunal, provincial, en función de un territorio y un objetivo común”, explica el subsecretario de Gestión Territorial del Ministerio de Salud, Leonardo Martínez. “Como plantea la ministra Silvia Ciancio, esto va de la mano de reforzar un trabajo de cercanía. Por eso no estamos pensando únicamente en equipos de salud llegando al territorio, sino en hacerlo con la escuela de la isla, con personal del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, con Protección Civil y Gestión de Riesgo; con el presidente comunal de Las Garzas, Walter Sánchez, y el referente de la Delegación Regional, Oscar Duarte”.Al igual que para la población de la isla, un punto de referencia y encuentro durante la actividad será la Escuela Nº 1312, donde los recibe la directora, Delia Yedro, junto a unos 60 niños y niñas de nivel inicial y primario. “Para nosotros es un placer trabajar acá, cada uno cumple su función, enfocados en el proyecto pedagógico para dar lo mejor de nosotros y tener buenos resultados, sobre todo que a los chicos les guste venir a la escuela”, asegura en nombre de las docentes y asistentes escolares con las que garantizan no solo las clases sino también el funcionamiento del comedor escolar y una copa de leche.Objetivo DengueLa isla Guaycurú no es el único lugar de General Obligado en el que hay que adaptar la manera de llegar a la población objetivo. Desde los centros de salud y hospitales de centros urbanos y localidades, se organizan jornadas en las escuelas para evitar que los grupos se trasladen y optimizar el trabajo de los equipos. “En las localidades más alejadas del extenso territorio que corresponde a la Región de Reconquista”, agrega Luciana Ramoa, directora de esa región de salud, “sumamos el camión sanitario para llegar a localidades como Lanteri, Campo Hardy, El Rabón, entre otras donde se brindan vacunación, así como también atención pediátrica, tocoginecología y salud mental”.Desde Las Garzas, Walter Sánchez insiste en un eje central de Objetivo Dengue, que coordina la Secretaría de Cooperación de Gobierno, a cargo de Cristian Cunha: “Estamos al tanto de lo que implica el dengue, por eso es necesario que la vacuna llegue a la población”. Y recuerda: “Lo más importante es eliminar el agua acumulada en los patios de las casas, en cubiertas, palanganas, fuentones”.