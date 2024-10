Paritarias: Provincia busca evitar que la inflación disminuya el salario del trabajador

El Gobierno de Santa Fe retomó este jueves los encuentros de la mesa paritaria con los gremios representantes de los trabajadores de la administración central y de la educación.Por la mañana, la reunión con ATE y UPCN se realizó en la Casa de Gobierno en Santa Fe, y estuvo encabezada por los ministros de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia; de Economía, Pablo Olivares; y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roald Báscolo; acompañados por la secretaria de Recursos Humanos y Función Pública del Ministerio de Economía, Malena Azario y el secretario de Vinculación Institucional, Julián Galdeano. En tanto que por los gremios formaron parte Marcelo Delfor de ATE y Jorge Molina, en representación de UPCN, entre otros presentes.Por la tarde, en sede del Ministerio de Trabajo, se retomó la mesa paritaria con los gremios docentes, en un encuentro que estuvo encabezado por el ministro de Educación de la Provincia, José Goity.Consultado sobre la situación de los salarios de los trabajadores, Bastia indicó que Provincia quiere evitar que el trabajador vea disminuir su salario con motivo de la inflación. El funcionario dijo que “vamos a contemplar todas las variables” y que “la idea es alcanzar un acuerdo trimestral para terminar el año”.Equilibrio, inversiones y mejores salariosPor su parte, el ministro Olivares afirmó que desde la Provincia “venimos haciendo esfuerzos y tienen que ver con la eficiencia que se logró apuntadas a inversiones, por mandato del gobernador. Ese equilibrio se logró por eficiencia pero sobre todo trabajando sobre el gasto priorizando las inversiones”.Al mismo tiempo, el funcionario sostuvo que dicha eficiencia “va de la mano con el compromiso de la actualización de los salarios en el marco de las posibilidades de los recursos, lo que ha sido un común acuerdo en la mesa de hoy, como viene siéndolo con los representantes gremiales para que el trabajador no vea disminuir su salario con motivo de la inflación”.Salvar la CajaMás adelante, los ministros fueron consultados por la Reforma Previsional y el impacto en los salarios de los trabajadores activos y los pasivos de la Provincia, tras lo cual Olivares aseguró que “miramos todos los factores, sea retrospectivamente como hacia adelante, teniendo en cuenta las expectativas inflacionarias y los recursos, teniendo en vista toda la pirámide salarial del sector público. El 78 % de los trabajadores del escalafón de la administración central tuvieron un descuento mínimo de entre 1 punto y un punto y medio, por lo cual, fueron afectados muy pocos”.En tanto, el ministro Bastia fue tajante al remarcar que “los principales beneficiados por la Reforma Previsional son los trabajadores activos y pasivos de la provincia porque la Caja sigue en Santa Fe, si no se iba al Anses”, y agregó que “todo lo que se hizo fue en beneficio de los activos, pasivos y funcionarios públicos de la provincia”.EducaciónMientras tanto, la reunión paritaria con los representantes gremiales del sector docente -Amsafe y Sadop- pasó a un cuarto intermedio para el miércoles 9 a las 14. Ante esto, el ministro José Goity señaló que en el encuentro “expresamos lo mismo que venimos expresando y es que nuestra voluntad es que no haya pérdida de poder adquisitivo, que todos los meses se pueda actualizar el salario docente. Sabemos que eso es necesario, sabemos el esfuerzo que estamos haciendo todos”.“En el primer semestre hubo una recomposición, de aproximadamente dos puntos porcentuales sobre la inflación, medida de enero a julio. En este trimestre, todavía no está el último dato de inflación, pero sabemos que va a haber un desfasaje. Entonces, lo que planteamos es que vamos a tomar en consideración este elemento para poder incorporarlo a la discusión y a la oferta que hagamos la semana que viene”, afirmó el ministro de Educación, y remarcó además que “siempre ponemos nuestro mejor esfuerzo para que los chicos estén en el aula aprendiendo, que es el objetivo que perseguimos todos”.