Santa Fe afianza vínculos con Madrid en una misión junto a empresas

El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, participa en una misión público-privada en Madrid junto a la Fundación Libertad y empresas de la región, para afianzar lazos con la capital española.Son 15 las empresas que forman parte de esta acción y, al respecto, el ministro Gustavo Puccini valoró: “Estamos abriendo horizontes, poniendo a Santa Fe de cara al mundo y demostrando con hechos muy concretos que vamos a liderar el cambio de Argentina. Una de las acciones es el calendario de eventos internacionales que tenemos, con participación en ferias y misiones comerciales. Pero también creamos un evento inédito como el Santa Fe Business Forum, para generar confianza con el mercado internacional y mostrar en primera persona cómo se produce en nuestra provincia”.Por su parte, la secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada destacó la importancia del trabajo conjunto con la Fundación Libertad: “Por primera vez la Fundación se acerca al Gobierno Provincial a trabajar conjuntamente esta importante acción a través de Santa Fe Global. Para nosotros es un honor y una apuesta de cara a nuestro objetivo: que las empresas santafesinas lideren en forma competitiva los mercados globales. Y Madrid es la puerta de entrada a la Unión Europea, es un mercado que ofrece muchas oportunidades y desafíos para los que debemos estar preparados”.La delegación de empresas tiene una intensa agenda. Mantuvo un encuentro en la sede de Invest in Madrid, un organismo dependiente del Gobierno de la Comunidad de Madrid. También tuvo reuniones con directivos de Caixabank y el Estudio Rouseaud Costas Durán. Asimismo, visitaron Madrid Food Innovation Hub en Villaverde, uno de los cinco mejores ecosistemas para startup de Europa.Según Invest in Madrid, la capital española es “una región abierta y acogedora, con una economía robusta, infraestructura de vanguardia y un mercado laboral talentoso y diverso. Madrid es el motor económico de España, aporta 1 de cada 5 euros de su producto bruto interno”. Madrid es líder en creación de nuevas empresas, 1 de cada 4 del total nacional. En 2023, nacieron 68 nuevas sociedades.Además, Puccini y Losada mantuvieron una importante reunión con Huda Alfardaus, la responsable de Arabia Saudita para la industria de la economía del conocimiento. “Con ella nos reunimos durante nuestra misión post Gulfood en Riyadh, Arabia Saudita. Y en esta oportunidad coordinamos una cita presencial en el marco de la misión a Madrid. Vamos a colaborar con ella en la participación de nuestra provincia y país y otras naciones de América Latina en el Riyadh Global Medical Biotechnology Summit 2024 en noviembre”, indicaron.Las exportaciones en Santa FeEn 2022 y 2023 el total de exportaciones argentinas a España dejó una ganancia para nuestro país de $ 1.735.100.000 y $ 1.435.700.00 respectivamente. El monto total que generaron las exportaciones santafesinas a España fue en 2022 de $592.138.231, mientras que en 2023 fueron $ 224.092.621.Entre los productos que la provincia exporta a ese país, se destacan los primarios como miel y cereales, entre otros; manufacturas de origen agropecuario como carnes; manufacturas de origen industrial como productos químicos y conexos o metales comunes y sus manufacturas, y combustibles y energía. Vale destacar que en 2023 España se ubicó en el puesto 13 de los 135 destinos a los cuales exportó la provincia.Cómo se integra la comitivaAdemás de los representantes de Fundación Libertad, Puccini y Losada; la comitiva estuvo integrada, desde el ecosistema alimentario, por Paladini, Mattievich, Rafaela Alimentos, ALZ Agro, Lekigos, Mosquita Feed y Kyojin. Desde el ecosistema tecnológico; Consultores en IT, SBI Technology y 3MC. Y desde el agro, se sumaron Agropecuaria Las Calandrias, Borgogno Hermanas y los productores agropecuarios de Jujuy Marcos Monaldi y Jorge Flores. También están presentes, Celeste Grimaldi de Frigorífico Logros y Max Bechara, de Evoltis, ambos representando a Córdoba.Cabe mencionar que Fundación Libertad, con fuertes lazos en el tejido empresarial español, es una entidad privada sin fines de lucro que trabaja en la internacionalización de firmas regionales y en la investigación y difusión de temas de políticas públicas, dirigidas en particular a lo socioeconómico y empresarial. Sus proyectos incluyen cursos, conferencias, seminarios, investigaciones, estudios y publicaciones.