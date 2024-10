Turismo XL: con cultura, deportes y gastronomía, la Provincia tuvo un impacto de 3.000 millones

Marcela Aeberhard destacó el excelente impacto que tuvieron las propuestas turísticas santafesinas el fin de semana.

“El turismo, la cultura, el deporte y la gastronomía tuvieron un impacto excelente este fin de semana”, destacaron este lunes autoridades provinciales de Turismo y Cultura, al realizar un balance de lo que dejó el fin de semana largo en cuanto a movimiento e impacto económico.“Por el relevamiento que pudimos hacer, el impacto en la economía provincial de este fin de semana puede estimarse en 3.000 millones, según conversamos con los organizadores de los principales eventos”, señaló la secretaria de Turismo de la Provincia, Marcela Aeberhard.La funcionaria -que estuvo acompañada por el secretario de Desarrollos Culturales del Ministerio de Cultura, Paulo Ricci- destacó en el norte santafesino la 37 edición del Concurso Argentino de Pesca Embarcada de Surubí con devolución, que se desarrolló en Reconquista: “Hubo 401 embarcaciones anotadas, lo que generó un movimiento de varios días y un impacto importante no solamente en la parte de pesca deportiva, sino en el movimiento de emprendedores, de recorridos, de todo lo que significa un evento de esta magnitud”.Aeberhard remarcó que “a través de nuestra iniciativa Escapadita, invitamos a las provincia limítrofes a pasar un fin de semana largo en Santa Fe, algo que venimos trabajando en el área de Turismo promocionando en los medios tanto nacionales como provinciales”.MovimientoEn ese sentido, se refirió a que en Cayastá tuvo lugar el Encuentro Nacional de Paramotor & Paratrike que “logró una ocupación hotelera al 100 %, lo mismo en la ciudad de Santa Fe y todo lo que es el área metropolitana de Sauce Viejo, Rincón, esto debido no solamente al Harlem -el festival de música que se realizó en la capital-, sino también a las actividades vinculadas a la cultura que significaron un gran movimiento recreativo”. La funcionaria comentó que “calculamos un impacto económico de 400 millones de pesos en la región de la ciudad de Santa Fe”.Asimismo, la secretaria de Turismo contó que “la ciudad Rosario tuvo una gran recuperación con un impactó de $ 2.189 millones”. Entre las distintas actividades culturales que se llevaron a cabo, nombró “la 8va Fiesta Provincial del Helado, la primera fiesta nacional; o la Noche de los Museos, y también el Cumbión”. En el caso de Rosario, tuvo un 85 % de ocupación hotelera, la más alta del año”. También sostuvo que este crecimiento fue acompañado “de la Regata en el río Paraná, con las chicas que hicieron Sup. Este recupero es debido claramente a los mejores indicadores de seguridad que se tienen y esto realmente lo celebramos”.Por último, Aeberhard expresó que la Copa Santa Fe de Fútbol “tuvo un cierre hermoso y de mucha concurrencia a la ciudad de Esperanza, así que creemos que deporte, cultura, turismo y gastronomía han sido los los grandes protagonistas de este fin de semana largo en la provincia”.La cultura movilizaTambién, en la conferencia realizada este lunes en Sala Auditorio de Casa de Gobierno, el secretario de Desarrollos Culturales del Ministerio de Cultura, Paulo Ricci, se refirió a la presentación de la Orquesta Sinfónica de Santa Fe junto al grupo musical infantil Canticuénticos, en el Parque Federal de la capital santafesina: “Un evento para nosotros irrepetible e inolvidable, que movilizó a más de 20.000 personas, con familias de localidades cercanas que se acercaron para ver este concierto”.“Como dijo muy claramente el gobernador Maximiliano Pullaro el viernes cuando recorría de la previa del concierto, tenemos la convicción de que la cultura moviliza la economía, moviliza la gente, genera felicidad; todos los movimientos masivos y también de circulación de públicos genera una redundancia económica muy importante”, finalizó Ricci.Además destacaron que se llevó adelante la Noche de los Museos y el Cumbión, en Rosario; el festival Harlem de música joven en la capital provincial, 100 % santafesino desde el año 2018 y que todos los espacios públicos estuvieron abiertos a la comunidad.