Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 18 de abril

Cotización del dólar de hoy Dólar oficial Compra$1110,00Venta$1160,00

Dólar blue Compra$1225,00Venta$1255,00

Dólar tarjeta Venta$1508,0

Dólar turista Venta$1508,0

Dólar MEP Venta$1165,93

Dólar CCL Venta$1177,11

Dólar mayorista Venta$1122,00

Euro Compra$1250,00Venta$1325,00 Ver dólar oficial histórico Información de provista por

15.15 | Cuánto salen 100 dólares blue en pesos argentinos



Si se toma en cuenta la cotización del mercado paralelo, este viernes se necesitan $125.500 para comprar 100 dólares.

14.52 | A cuánto está el dólar cripto



El dólar bitcoin, también llamado dólar cripto o stablecoin (considerado de esa forma por su paridad con el dólar), bajó su valor. En la plataforma Ripio se puede comprar USDC a $1216,76.





La cotización de las criptomonedasShutterstock

14.25 | Cómo retirar dólares de un cajero automático



Los clientes bancarios que tengan una cuenta en dólares pueden retirar esta moneda a través de los cajeros automáticos, siguiendo algunos lineamientos. El primero es averiguar con el banco en que se tiene la cuenta cuáles son los puntos designados para la extracción de la divisa norteamericana.



Una vez en el cajero automático, se deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar la tarjeta de débito

Colocar el PIN del modo habitual

Elegir la opción para operar con cuenta en dólares

Indicar el monto deseado para extraer



Hay que recordar que el retiro de dólares no puede superar el límite de extracción en pesos de la tarjeta convertido a dólares al tipo de cambio oficial del día. Además, más allá de esto, existen bancos que establecen un tope fijo diario.



Por otro lado, otra cuestión que el usuario debe tener presente es que es muy factible que el cajero solo ofrezca múltiplos de US$100 y no billetes de menor denominación.







CCL: $1177,11.

13.35 | A cuánto está el euro blue



La moneda europea se comercializa en el mercado paralelo a $1425,68 para la venta.

13.10 | ¿Cómo funciona el dólar CCL?



El funcionamiento del dólar contado con liqui consiste en la compra-venta de acciones o títulos de deuda en pesos que cotizan en el país y en otro mercado internacional. Al igual que el dólar MEP (también llamado dólar Bolsa), se compran en pesos, pero luego se amplían a la cuenta en el exterior y se venden a cambio de dólares.

12.45 | Dólar cripto: a cuánto opera hoy



El dólar cripto, que funciona las 24 horas y los 365 días del año, sirve de referencia cuando no hay cotizaciones oficiales. Hoy el dólar cripto o stablecoin (considerado de esa forma por su paridad con el dólar) cotiza de la siguiente manera:DAI: $1214,66

USDC: $1216,76

USDT: $1214,54

12.20 | Cómo funciona la banda cambiaria entre $1000 y $1400



La eliminación del cepo va acompañada de la imposición de una banda móvil entre $1000 y $1400 para el valor del dólar.





Caputo anunció el fin del cepo cambiario



El ministro de Economía Luis Caputo explicó este procedimiento: “El Central estableció un dólar de $1000 a $1400 en el que hay libre flotación de la moneda. Las bandas tienen que ser creíbles para que se puedan anclar y alinear expectativas y que eso sirva para controlar variables nominales y controlar un proceso. Si el dólar se acerca al techo hay menos incentivos de la gente para seguir comprando porque saben que el Banco tiene reservas para vender ilimitadamente; y, cuando se va al piso inferior, saben que el Central puede comprar e inyectar”, detalló el funcionario.

11.50 | ¿A cuánto cotizó el dólar blue el último día hábil?



La divisa paralela, el miércoles pasado, se ubicó en $1225 para la compra y $1255 para la venta.

11.20 | A cuánto cotiza el dólar tarjeta



El dólar tarjeta sirve para el pago de compras hechas en moneda extranjera en el exterior o de servicios en el extranjero. Desde que dejó de existir el impuesto PAIS, su valor se calcula solamente con el agregado del 30% de percepción a cuenta de Ganancias a la cotización del dólar minorista. De esa forma, ahora cuesta $1508.



10.50 | Criptomonedas: a cuánto cotiza Ethereum (ETH)



Ether (ETH), la criptomoneda de la plataforma Ethereum, cotiza hoy a US$1593,57. Se trata de la segunda moneda digital con mayor capitalización de mercado y una de las blockchain más utilizadas para DeFi (Finanzas Descentralizadas) y NFT (activos digitales únicos e irrepetibles, cada vez más utilizados para obras de arte digital).



10.25 | A cuánto llega el riesgo país



El riesgo país, el indicador elaborado por JP Morgan, llega este viernes 18 de abril a los 726 puntos.

10.00 | Dólar oficial en el Banco Nación: a cuánto cotizó



El dólar minorista en las pantallas del Banco Nación, en la última jornada hábil, se ubicó en $1110 para la compra y $1160 para la venta.

9.30 | El paso a paso para comprar dólares por home banking



A partir de la salida del cepo cambiario,

Entre las opciones del menú del home banking, buscar la de “Operaciones” (o alguna referencia similar) y seleccionar la que se asocie con la Compra/venta de dólares.

Indicar el monto que se desea comprar en pesos. Allí se detallará cuántos dólares se adquirirán según la cotización del día.

Revisar los datos de la operación, aceptar los términos y condiciones y hacer click en “Confirmar”.

9.04 | Criptomonedas: la última cotización de bitcoin en dólares



Bitcoin (BTC) cotiza hoy a US$84.702,66. Es la criptomoneda más importante de la actualidad, y cada vez es más aceptada en todo el mundo para comprar productos y servicios.



8.40 | ¿Qué es el dólar cripto?



A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.



8.10 | Cuáles son las nuevas proyecciones de inflación tras los cambios en el dólar



Una vez que el tipo de cambio oficial se acomode dentro de la nueva banda que comenzó a regir esta semana, la lupa estará puesta en qué proporción de la devaluación oficial se trasladará a los precios de la economía. Si bien todavía es prematuro hacer una estimación con precisión, los analistas proyectan que la inflación en el año podría terminar cerca del 27%, lo cual seguiría siendo una baja importante con relación al 118% del año pasado. En el corto plazo, sin embargo, se espera una suba de la inflación mensual, que podría ser de 5% en abril y mayo, como dijo la consultora 1816. “El 18-23% de inflación que estima el FMI para 2025 en su Staff Report luce casi imposible, porque requiere un IPC [índice de precios al consumidor] promedio mensual de no más de 1,4% de abril en adelante”, agregó.

7.34 | Georgieva destacó el caso argentino durante una presentación sobre la marcha de la economía global



La titular gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, dio hoy inicio a las reuniones de primavera del organismo y el Banco Mundial y se refirió a las reformas de la Argentina al mencionar las líneas de crédito que tienen vigentes. “El FMI ayudará a los países a gestionar el ajuste macroeconómico y a impulsar las reformas. Actualmente, 48 países dependen de nuestro apoyo a la balanza de pagos, incluida Argentina, donde nuestro programa más reciente y de mayor envergadura respalda sólidas reformas de mercado”, afirmó en referencia al acuerdo por US$20.000 millones que se firmó que hace 6 días.



6.57 | Cómo retirar dólares de un cajero automático



Los clientes bancarios que tengan una cuenta en dólares pueden retirar esta moneda a través de los cajeros automáticos, siguiendo algunos lineamientos. El primero es averiguar con el banco en que se tiene la cuenta cuáles son los puntos designados para la extracción de la divisa norteamericana.



Una vez en el cajero automático, se deben seguir los siguientes pasos:Ingresar la tarjeta de débito

Colocar el PIN del modo habitual

Elegir la opción para operar con cuenta en dólares

Indicar el monto deseado para extraer



Hay que recordar que el retiro de dólares no puede superar el límite de extracción en pesos de la tarjeta convertido a dólares al tipo de cambio oficial del día. Además, más allá de esto, existen bancos que establecen un tope fijo diario. Por otro lado, otra cuestión que el usuario debe tener presente es que es muy factible que el cajero solo ofrezca múltiplos de US$100 y no billetes de menor denominación.



Los clientes bancarios que tengan una cuenta en dólares pueden retirar esta moneda a través de los cajeros automáticos (Pexels)Pexels

6.25| Cómo es la compra de dólares con billetes



Pese a que a partir del 14 de abril no hay límite al atesoramiento y el dinero bancarizado no tiene límite para comprar dólares, es importante saber que existe un tope de US$100 para la compra de dólares por mes con billete, en ventanilla. Vale recordar que hoy es feriado bancario, por lo cual las entidades bancarias no permiten la compra o venta de divisas.

6.10 | Dólar hoy: cómo cerró en la última jornada hábil



Este jueves, al ser día no laborable, no hay cotización del dólar. La última cotización fue la que tuvo el Banco Nación, el miércoles. Se ubicó a $1110 para la compra y a $1160 para la venta.