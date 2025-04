Santa Fe participa en Expomin 2025, encuentro global de la minería

Expomin es la oportunidad para que las empresas puedan crecer y competir en la cadena de valor de un sector clave de demanda internacional.





El Gobierno de Santa Fe, a través de la Secretaría de Desarrollo Industrial del Ministerio de Desarrollo Productivo y Santa Fe Global, está presente en Expomin 2025, uno de los eventos más relevantes del sector minero a nivel mundial. La feria, que se lleva adelante del 22 al 25 de abril en Santiago de Chile, reúne a más de 1.300 expositores de 35 países, abarcando todas las áreas de esta industria. “La presencia santafesina en Expomin refuerza el objetivo que tenemos desde el gobierno encabezado por Maximiliano Pullaro de la internacionalización de las empresas locales, permitiéndoles acceder a nuevos mercados y ampliar sus oportunidades en la industria minera global”, aseguró el titular de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.En su 18ª edición, la Provincia acompaña a 15 empresas santafesinas, que integran la delegación argentina junto a otras 44 firmas nacionales. Esta misión se realiza en el marco de las actividades organizadas por la Mesa provincial de Gas, Petróleo y Minería coordinada por la Secretaría de Desarrollo Industrial, un espacio que busca fomentar el desarrollo y la integración del sector energético y minero, promoviendo el intercambio de conocimientos y oportunidades estratégicas para el crecimiento de la provincia.Expomin convoca a mineras, proveedores de alta tecnología, startups e instituciones clave del ecosistema minero, se consolida como un espacio estratégico para el networking entre profesionales, ejecutivos y actores de toda la cadena de valor.Oportunidades para el sector de proveedores mineros santafesinosPara las firmas de Santa Fe, esta participación representa una oportunidad clave no sólo para impulsar su proyección comercial y generar negocios, sino también para fortalecer su presencia internacional y el posicionamiento de sus marcas; establecer contactos con líderes del sector y compradores potenciales, y explorar innovaciones tecnológicas y tendencias globales del mercado.El sector minero argentino vive una transformación clave, impulsado por la demanda global de minerales para la transición energética y tecnológica. Esto abre oportunidades únicas para las empresas santafesinas de integrarse como proveedores estratégicos. Junto a las inversiones extranjeras, crece una cadena de valor local competitiva, donde Santa Fe puede ser protagonista.El secretario de Desarrollo Industrial, Guillermo Beccani, destacó la participación de Santa Fe en esta feria y sostuvo: “Nuestra provincia es tradicionalmente reconocida por su liderazgo en el sector agroindustrial y tiene un entramado productivo diversificado que le otorga una ventaja competitiva en el sector minero. La similitud en los procesos productivos entre ambos sectores, especialmente en lo que respecta al uso de maquinaria pesada, equipos especializados y servicios de mantenimiento, facilita la transferencia de conocimientos y tecnologías. Es decir, hay una coincidencia entre lo que produce la industria santafesina para el agro y lo que necesita la industria minera como insumo”.“Tenemos mucho para darle a la minería en términos de fabricación de piezas para equipos pesados, principalmente en el rubro metalmecánico. El proceso de desarrollo para brindar servicios o productos en el segmento minero lleva un tiempo, no es un negocio de oportunidad; hay que lograr entender dónde puede estar el valor diferencial de lo que pueden hacer las empresas de la provincia con relación a las empresas locales, porque si no es muy difícil competir”, concluyó.