LDDS 2018, resultados de la 3ra fecha del promocional B

LDDS 2018 - TORNEO PROMOCIONAL B
RESULTADOS Y POSICIONES (NO OFICIAL)
RESULTADOS Y POSICIONES (NO OFICIAL)
3ª FECHA - PRMERA DIVISION - ZONA "A"
ESTRELLA DEL SUR 1-1 PTO BELGRANO (P. MUÑOZ)
MARTES 22/05 - 22 HS: PABLO ZAMPA vs URANGA FBC
ESTRELLA DEL SUR 1-1 PTO BELGRANO (P. MUÑOZ)
MARTES 22/05 - 22 HS: PABLO ZAMPA vs URANGA FBC
3ª FECHA - PRIMERA DIVISION - ZONA "B"
LOS ANDES 2-9 INDEPENDIENTE FC
BOMBAL JRS 5-2 BLANCO Y NEGRO
ATL. JUNCAL 2-3 NUEVO ALBERDI
LOS ANDES 2-9 INDEPENDIENTE FC
BOMBAL JRS 5-2 BLANCO Y NEGRO
ATL. JUNCAL 2-3 NUEVO ALBERDI
3ª FECHA - SEGUNDA DIVISION - ZONA "A"
ESTRELLA DEL SUR 1-2 PTO BELGRANO (P. MUÑOZ)
MARTES 22/05 - 20 HS: PABLO ZAMPA vs URANGA FBC
ESTRELLA DEL SUR 1-2 PTO BELGRANO (P. MUÑOZ)
MARTES 22/05 - 20 HS: PABLO ZAMPA vs URANGA FBC
3ª FECHA - SEGUNDA DIVISION - ZONA "B"
BOMBAL JRS 0-0 BLANCO Y NEGRO
BOMBAL JRS 0-0 BLANCO Y NEGRO
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