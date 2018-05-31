Liga Campesina, boletín oficial N° 4

LIGA CAMPESINA
BOLETIN Nº4
PRIMERA DIVISIÓN
BOLETIN Nº4
PRIMERA DIVISIÓN
SPORTIVO GODOY 3
GOLES:
VEGA BRUNO
BENITEZ ORLANDO (2)
AMONESTADOS:
ESPINOZA GASTON
LENCINA CARLOS
LA TERRA JUAN MARTIN
CIANCIO EMILIANO
VEGA BRUNO
BENITEZ ORLANDO (2)
AMONESTADOS:
ESPINOZA GASTON
LENCINA CARLOS
LA TERRA JUAN MARTIN
CIANCIO EMILIANO
INDTE. STA. TERESA 1
GOLES:
MARCHETTI MARTIN
AMONESTADOS:
GONZALEZ JONATAN
ROSSI VICTOR
ROMANO MARIANO
CACERES AXEL
GOLES:
MARCHETTI MARTIN
AMONESTADOS:
GONZALEZ JONATAN
ROSSI VICTOR
ROMANO MARIANO
CACERES AXEL
ARBITRO: VERA DOMINGO
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INDTE. SGTO CABRAL 3
GOLES:
ARAMBURU SANTIAGO
DESTEFANO PABLO
CORDOBA FEDERICO
AMONESTADOS:
ANTONINI PABLO
DESTEFANO PABLO
CORDOBA FEDERICO
GOLES:
ARAMBURU SANTIAGO
DESTEFANO PABLO
CORDOBA FEDERICO
AMONESTADOS:
ANTONINI PABLO
DESTEFANO PABLO
CORDOBA FEDERICO
C78 LA VANGUARDIA 2
GOLES:
BORRAS FRANCO
CAÑETE GONZALO
AMONESTADOS:
PAPALEO EMANUEL
EXPULSADOS:
GRADASSI NICOLAS UNA FECHA (1) ART. 101
DIODATI LUCIANO DOS FECHAS (2) ART. 105
GOLES:
BORRAS FRANCO
CAÑETE GONZALO
AMONESTADOS:
PAPALEO EMANUEL
EXPULSADOS:
GRADASSI NICOLAS UNA FECHA (1) ART. 101
DIODATI LUCIANO DOS FECHAS (2) ART. 105
ARBITRO: SINGH VICTOR
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ATLETICO PAVON 1
GOLES:
PANERO MAURO
AMONESTADOS:
RECALDE ALEJANDRO
GOLES:
PANERO MAURO
AMONESTADOS:
RECALDE ALEJANDRO
PIÑERO F. C. 0
GOLES:
AMONESTADOS:
EXPULSADOS:
ECHEVERRIA DIEGO TRES FECHAS (3) ART. 202
BARRIOS WALTER EL O.T.D. INFORMARA LA SANCIÓN
GOLES:
AMONESTADOS:
EXPULSADOS:
ECHEVERRIA DIEGO TRES FECHAS (3) ART. 202
BARRIOS WALTER EL O.T.D. INFORMARA LA SANCIÓN
ARBITRO: FERREYRA BAIAN
PARTIDO SUSPENDIDO 28 MINUTOS DEL PRIMER TIEMPO
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DIVISIÓN RESERVA
SPORTIVO GODOY 2
GOLES;
OBERTI FRANCO
PEREZ MATEO
AMONESTADOS:
INSFRAN HECTOR
MARTINEZ JOSE LUIS
PEREZ MATEO
EXPULSADOS:
VIGORITTO FRANCO DOS FECHAS (2) ART. 101
GOLES;
OBERTI FRANCO
PEREZ MATEO
AMONESTADOS:
INSFRAN HECTOR
MARTINEZ JOSE LUIS
PEREZ MATEO
EXPULSADOS:
VIGORITTO FRANCO DOS FECHAS (2) ART. 101
INDTE. STA. TERESA 2
GOLES: GALLO NATANAEL
PAIZ MIGUEL
AMONESTADOS:
GIRY NATANAEL
MIRANDA JULIO
GALLO NATANAEL
EXPULSADOS:
BENTIVOGLIO JUAN DOS FECHAS (2) ART. 102
GOLES: GALLO NATANAEL
PAIZ MIGUEL
AMONESTADOS:
GIRY NATANAEL
MIRANDA JULIO
GALLO NATANAEL
EXPULSADOS:
BENTIVOGLIO JUAN DOS FECHAS (2) ART. 102
ARBITRO: FOGLIANI CARLOS
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INDTE. SGTO. CABRAL 0
GOLES:
AMONESTADOS:
BINI YAEL
DIAZ RODRIGO
GOLES:
AMONESTADOS:
BINI YAEL
DIAZ RODRIGO
C78 LA VANGUARDIA 0
GOLES:
AMONESTADOS:
BORRAZ VALENTIN
DIAZ DAVID
GARCIA JOAQUIN
EXPULSADOS:
LEDESMA DIEGO NICOLAS DOS FECHAS (2) ART. 102
GOLES:
AMONESTADOS:
BORRAZ VALENTIN
DIAZ DAVID
GARCIA JOAQUIN
EXPULSADOS:
LEDESMA DIEGO NICOLAS DOS FECHAS (2) ART. 102
ARBITRO: QUINTELA HECTOR JOSE
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ATLETICO PAVON 1
GOLES:
PONCE CLAUDIO
AMONESTADOS:
PEREYRA ISAAC
GONZALEZ NAHUEL
EXPULSADOS:
BARRIOS ENZO DOS FECHAS (2) ART. 105
PONCE CLAUDIO EL O.T.D. INFORMARA LA SANCION
GOLES:
PONCE CLAUDIO
AMONESTADOS:
PEREYRA ISAAC
GONZALEZ NAHUEL
EXPULSADOS:
BARRIOS ENZO DOS FECHAS (2) ART. 105
PONCE CLAUDIO EL O.T.D. INFORMARA LA SANCION
PIÑERO F. C. 0
GOLES:
AMONESTADOS:
FABRO EZEQUIEL
CEFARELLI GONZALO
TEBEZ FACUNDO
DIAZ HUGO
EXPULSADOS:
RADRIZZANI SANTIAGO UNA FECHA (1) ARTR. 101
ORELLANO AGUSTIN UNA FECHA (1) ART. 101
GOLES:
AMONESTADOS:
FABRO EZEQUIEL
CEFARELLI GONZALO
TEBEZ FACUNDO
DIAZ HUGO
EXPULSADOS:
RADRIZZANI SANTIAGO UNA FECHA (1) ARTR. 101
ORELLANO AGUSTIN UNA FECHA (1) ART. 101
ARBITRO: ZAPATA GUSTAVO
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