LDDS, Primera división semifinal de vuelta, clasifico Peyrano a la final

LDDS 2018 - 1ª DIVISION - TORNEO APERTURA
SEMIFINAL DE VUELTA - DOMINGO 10/06
SEMIFINAL DE VUELTA - DOMINGO 10/06
FINALES DEL TORNEO APERTURA:
SPORTING CS (4º) vs B. RIVADAVIA (6º)
(IDA EN PEYRANO - VUELTA EN BIGAND)
SPORTING CS (4º) vs B. RIVADAVIA (6º)
(IDA EN PEYRANO - VUELTA EN BIGAND)
SI HAY IGUALDAD DE PUNTOS EN EL RESULTADO GLOBAL, EL GANADOR DEL APERTURA SE DEFINE POR ALARGUE Y PENALES EN EL COTEJO REVANCHA (NO HAY TERCER PARTIDO)
Fuente: Leandro Stampella
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