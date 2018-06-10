Categorías relacionadas » > > >

LDDS, Primera división semifinal de vuelta, clasifico Peyrano a la final

domingo, 10 de junio de 2018 | 21:39

LDDS 2018 - 1ª DIVISION - TORNEO APERTURA
SEMIFINAL DE VUELTA - DOMINGO 10/06
FINALES DEL TORNEO APERTURA:
SPORTING CS (4º) vs B. RIVADAVIA (6º)
(IDA EN PEYRANO - VUELTA EN BIGAND)
SI HAY IGUALDAD DE PUNTOS EN EL RESULTADO GLOBAL, EL GANADOR DEL APERTURA SE DEFINE POR ALARGUE Y PENALES EN EL COTEJO REVANCHA (NO HAY TERCER PARTIDO)

No hay texto alternativo automÃ¡tico disponible.

No hay texto alternativo automÃ¡tico disponible.

Fuente: Leandro Stampella
Compartir esta noticia en

0 comentarios:

Cuéntanos lo que estás pensando

Hoy cumplen años...

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Portal de los Pueblos - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger