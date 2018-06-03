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LDDS, segunda división semifinales de vuelta

domingo, 3 de junio de 2018 | 22:52

LDDS 2018 - SEGUNDA DIVISION - TORNEO APERTURA
SEMIFINALES DE VUELTA - DOMINGO 03/06 (NO OFICIAL)
INDEPENDIENTE FC (2)-(1) LOS ANDES
GOLES: F. CAMPITELLI y A. RAMIREZ (IFC); J.I. RIGUETTO (LA) 
ARBITRO: ANDRES MARINELLI
SPORTIVO BOMBAL (0)-(2) ARGENTINO
GOLES: F. TARDINI y L. BUSTOS CABRERA (A)
ARBITRO: LAUREANO DEMARCHI
FINAL - TORNEO APERTURA:
INDEPENDIENTE FC vs ARGENTINO
(IDA EN FIRMAT - VUELTA EN BIGAND)

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Fuente: Leandro Stampella 
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