LDDS, semifinales primera división

LDDS 2018 - PRIMERA DIVISIÓN
TORNEO APERTURA - SEMIFINALES
TORNEO APERTURA - SEMIFINALES
PARTIDO DE VUELTA, EN ACEBAL (03/06):
ATLETICO ACEBAL (0)-(0) SPORTING CS
ARBITRO: MARTIN ALANIZ
FINALISTA: SPORTING CS DE BIGAND
ATLETICO ACEBAL (0)-(0) SPORTING CS
ARBITRO: MARTIN ALANIZ
FINALISTA: SPORTING CS DE BIGAND
PARTIDO DE IDA, EN PEYRANO (03/06):
R. RIVADAVIA (0)-(2) FIRMAT FBC
GOLES: MATIAS JUAREZ Y JOAQUIN CABRAL (FFBC)
ARBITRO: SEBASTIAN RANCIGLIO
REVANCHA: DOMINGO 10/06
R. RIVADAVIA (0)-(2) FIRMAT FBC
GOLES: MATIAS JUAREZ Y JOAQUIN CABRAL (FFBC)
ARBITRO: SEBASTIAN RANCIGLIO
REVANCHA: DOMINGO 10/06
Fuente: Leandro Stampella
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