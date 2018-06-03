Categorías relacionadas » > > >

LDDS, semifinales primera división

domingo, 3 de junio de 2018 | 20:26

LDDS 2018 - PRIMERA DIVISIÓN
TORNEO APERTURA - SEMIFINALES
PARTIDO DE VUELTA, EN ACEBAL (03/06):
ATLETICO ACEBAL (0)-(0) SPORTING CS 
ARBITRO: MARTIN ALANIZ
FINALISTA: SPORTING CS DE BIGAND
PARTIDO DE IDA, EN PEYRANO (03/06):
R. RIVADAVIA (0)-(2) FIRMAT FBC
GOLES: MATIAS JUAREZ Y JOAQUIN CABRAL (FFBC)
ARBITRO: SEBASTIAN RANCIGLIO
REVANCHA: DOMINGO 10/06


Compartir esta noticia en

0 comentarios:

Cuéntanos lo que estás pensando

Hoy cumplen años...

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Portal de los Pueblos - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger