Liga Campesina, boletín N° 5

BOLETIN Nº5
DIVISIÓN PRIMERA
DIVISIÓN PRIMERA
PIÑERO F.C. 1
GOLES:
SUÑER CARLOS ALBERTO
AMONESTADOS:
PRIETO KEVIN
BENITEZ WALTER ADRIAN
RODRIGUEZ ROQUE
BALLESTEROS MARCELO
ANTELO AXEL
EXPULSADOS:
GOLES:
SUÑER CARLOS ALBERTO
AMONESTADOS:
PRIETO KEVIN
BENITEZ WALTER ADRIAN
RODRIGUEZ ROQUE
BALLESTEROS MARCELO
ANTELO AXEL
EXPULSADOS:
INDTE. SGTO. CABRAL 1
GOLES:
ARAMBURU SANTIAGO
AMONESTADOS:
GABETA MAURO
GELABERT MAXIMILIANO
MEONIZ FERNANDO
EXPULSADOS:
GOLES:
ARAMBURU SANTIAGO
AMONESTADOS:
GABETA MAURO
GELABERT MAXIMILIANO
MEONIZ FERNANDO
EXPULSADOS:
ARBITRO: DOMINGUEZ GUILLERMO
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C78 LA VANGUARDIA 1
GOLES:
CAÑETE GONZALO
AMONESTADOS:
BORRAZ FRANCO
OLIVA EMANUEL
EXPULSADOS:
BERON MATIAS DOS FECHAS (2) ART. 106
GOLES:
CAÑETE GONZALO
AMONESTADOS:
BORRAZ FRANCO
OLIVA EMANUEL
EXPULSADOS:
BERON MATIAS DOS FECHAS (2) ART. 106
SPORTIVO GODOY 1
GOLES:
VEGA BRUNO
AMONESTADOS:
LA TERRA JUAN MARTIN
PEROTTI JONATAN
ALVAREZ ALEXIS
MINCONE PABLO
EXPULSADOS:
PEROTTI JONATAN DOS FECHAS (2) ART. 106
GOLES:
VEGA BRUNO
AMONESTADOS:
LA TERRA JUAN MARTIN
PEROTTI JONATAN
ALVAREZ ALEXIS
MINCONE PABLO
EXPULSADOS:
PEROTTI JONATAN DOS FECHAS (2) ART. 106
ARBITRO: LIMADA CRUZ
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INDTE. STA. TERESA 2
GOLES:
GONZALEZ JONATAN
VICTOR RICARDO
AMONESTADOS:
CACERES AXEL
ROSSI VICTOR
SALINAS NICOLAS
GOBZALEZ JONATAN
GALLO NESTOR
BERON AXEL
VICTOR RICARDO
EXPULSADOS:
GOLES:
GONZALEZ JONATAN
VICTOR RICARDO
AMONESTADOS:
CACERES AXEL
ROSSI VICTOR
SALINAS NICOLAS
GOBZALEZ JONATAN
GALLO NESTOR
BERON AXEL
VICTOR RICARDO
EXPULSADOS:
ATLETICO PAVÓN 1
GOLES;
SALINAS PABLO
AMONESTADOS:
LASCA JESUS
RAMIREZ ABEL
RAMIREZ FERNANDO
RUSSO ALEXIS
POGGI HUGO
EXPULSADOS:
ACOSTA FABRICIO DOS FECHAS (2) ART. 101
GOLES;
SALINAS PABLO
AMONESTADOS:
LASCA JESUS
RAMIREZ ABEL
RAMIREZ FERNANDO
RUSSO ALEXIS
POGGI HUGO
EXPULSADOS:
ACOSTA FABRICIO DOS FECHAS (2) ART. 101
ARBITRO: GONZALEZ RUBEN
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DIVISIÓN RESERVA
PIÑERO F. C. 0
GOLES:
AMONESTADOS:
FABRO EZEQUIEL NICOLAS
PEREYRA CARLOS GABRIEL
EXPULSADOS: NORIEGA MANUEL (AC) UNA FECHA (1) ART. 201
GOLES:
AMONESTADOS:
FABRO EZEQUIEL NICOLAS
PEREYRA CARLOS GABRIEL
EXPULSADOS: NORIEGA MANUEL (AC) UNA FECHA (1) ART. 201
INDTE. SGTO. CABRAL 2
GOLES:
ORESKOVIC EZEQUIEL
REYNA JONATAN
AMONESTADOS:
MALDONADO JULIAN
EXPULSADOS:
GOLES:
ORESKOVIC EZEQUIEL
REYNA JONATAN
AMONESTADOS:
MALDONADO JULIAN
EXPULSADOS:
ARBITRO: ATENCIA DIEGO
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C78 LA VANGUARDIA 0
GOLES:
AMONESTADOS:
CANTERO DIEGO
JUAREZ GASTON
DISPERATI JUAN CRUZ
AGUIAR ROBERTO
EXPULSADOS:
GOLES:
AMONESTADOS:
CANTERO DIEGO
JUAREZ GASTON
DISPERATI JUAN CRUZ
AGUIAR ROBERTO
EXPULSADOS:
SPORTIVO GODOY 0
GOLES:
AMONESTADOS:
CABRAL PEHUEN
EXPULSADOS:
BATISTUTTI ALEJANDRO UNA FECHA (1) ART.105
GOLES:
AMONESTADOS:
CABRAL PEHUEN
EXPULSADOS:
BATISTUTTI ALEJANDRO UNA FECHA (1) ART.105
ARBITRO: CORDOVA RAUL
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INDTE. STA. TERESA 0
GOLES:
AMONESTADOS:
ALCARAZ GUILLERMO
GONZALEZ HECTOR
COCERES OSCAR
EXPULSADOS:
GOLES:
AMONESTADOS:
ALCARAZ GUILLERMO
GONZALEZ HECTOR
COCERES OSCAR
EXPULSADOS:
ATLETICO PAVÓN 1
GOLES:
SPOSETTI LAUTARO
AMONESTADOS:
GONZALEZ NORBERTO
CHAZARRETA CRISTIAN
EXPULSADOS:
GOLES:
SPOSETTI LAUTARO
AMONESTADOS:
GONZALEZ NORBERTO
CHAZARRETA CRISTIAN
EXPULSADOS:
ARBITROS: GONZALEZ HUGO
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