Liga Campesina, informe N° 6

INFORME Nº6
DIVISIÓN PRIMERA
PIÑERO F.C. 1
GOLES:
CORRALES ALEXIS NICOLAS
AMONESTADOS:
MANRIQUE ABEL NICOLAS
BALLESTEROS MARCELO
ANTELO AXEL DAVID
PEREZ JAIRO
EXPULSADOS:
GOLES:
CORRALES ALEXIS NICOLAS
AMONESTADOS:
MANRIQUE ABEL NICOLAS
BALLESTEROS MARCELO
ANTELO AXEL DAVID
PEREZ JAIRO
EXPULSADOS:
SPORTIVO GODOY 2
GOLES:
VEGA BRUNO
BENITEZ ORLANDO
AMONESTADOS:
GRAIÑO ALEJANDRO
RODRIGUEZ NICOLAS
EXPULSADOS:
ESPINOZA GASTON UNA FECHA (1) ART. 101
GOLES:
VEGA BRUNO
BENITEZ ORLANDO
AMONESTADOS:
GRAIÑO ALEJANDRO
RODRIGUEZ NICOLAS
EXPULSADOS:
ESPINOZA GASTON UNA FECHA (1) ART. 101
ARBITRO: SINGN VICTOR
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C78 LA VANGUARDIA 2
GOLES:
CAÑETEZ GONZALO
AMARILLO ALEXIS
AMONESTADOS:
DISPERATI DARIO
DEL MORO NICOLAS
GRADASSI NICOLAS
DISPERATI EMILIANO
EXPULSADOS:
GOLES:
CAÑETEZ GONZALO
AMARILLO ALEXIS
AMONESTADOS:
DISPERATI DARIO
DEL MORO NICOLAS
GRADASSI NICOLAS
DISPERATI EMILIANO
EXPULSADOS:
INDTE. STA. TERESA 2
GOLES:
CACEREX AXEL
ALCARAZ MATIAS
AMONESTADOS:
VICTOR RICARDO
CARTAVIO ARIEL
NUÑEZ SANTIAGO
GALLO NATANAEL
EXPULSADOS:
GOLES:
CACEREX AXEL
ALCARAZ MATIAS
AMONESTADOS:
VICTOR RICARDO
CARTAVIO ARIEL
NUÑEZ SANTIAGO
GALLO NATANAEL
EXPULSADOS:
ARBITRO: MENJIBAR RUBEN
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ATLÉTICO PAVÓN 1
GOLES:
PANERO MAURO
AMONESTADOS:
PANERO MAURO
RAMIREZ FERNANDO
TABAREZ NICOLAS
EXPULSADOS:
SILVA JUAN UNA FECHA (1) ART 101
RUSSO ALEXIS TRES FECHAS (3) ART. 103
CHAZARRETA CRISTIAN DOS FECHAS (2) ART. 102
ALDERETTE RICARDO (AC) UNA FECHA (1) ART. 201
GOLES:
PANERO MAURO
AMONESTADOS:
PANERO MAURO
RAMIREZ FERNANDO
TABAREZ NICOLAS
EXPULSADOS:
SILVA JUAN UNA FECHA (1) ART 101
RUSSO ALEXIS TRES FECHAS (3) ART. 103
CHAZARRETA CRISTIAN DOS FECHAS (2) ART. 102
ALDERETTE RICARDO (AC) UNA FECHA (1) ART. 201
INDTE. SGTO. CABRAL 2
GOLES:
CORDOBA FEDERICO
FACHETTI ROMAN
AMONESTADOS:
GALLIGANI LEONARDO
ROJAS NAHUEL
GABETTA MAURO
ANTONINI PABLO
ARAMBURU SANTIAGO
EXPULSADOS:
GOLES:
CORDOBA FEDERICO
FACHETTI ROMAN
AMONESTADOS:
GALLIGANI LEONARDO
ROJAS NAHUEL
GABETTA MAURO
ANTONINI PABLO
ARAMBURU SANTIAGO
EXPULSADOS:
ARBITRO: CALCATERRA LUCIANO
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DIVISIÓN RESERVA
PIÑERO F.C. 0
GOLES:
AMONESTADOS:
CORRALES JOSE NICANOR
RODRIGUEZ PABLO
MIÑO JOSE ANTONIO
BARRIENTOS FRANCISCO
EXPULSADOS:
RADRIZZANI SANTIAGO DOS FECHAS (2) ART. 102
PEREYRA CARLOS GABRIEL UNA FECHA (1) ART. 101
GOLES:
AMONESTADOS:
CORRALES JOSE NICANOR
RODRIGUEZ PABLO
MIÑO JOSE ANTONIO
BARRIENTOS FRANCISCO
EXPULSADOS:
RADRIZZANI SANTIAGO DOS FECHAS (2) ART. 102
PEREYRA CARLOS GABRIEL UNA FECHA (1) ART. 101
SPORTIVO GODOY 2
GOLES:
JUAREZ OCTAVIO
FERREYRA DANIEL
AMONESTADOS:
FONTAS GENARO
INSFRAN HECTOR
OBERTI FRANCO
RODENI MARIANO
CABRAL PEHUEN
EXPULSADOS:
GOLES:
JUAREZ OCTAVIO
FERREYRA DANIEL
AMONESTADOS:
FONTAS GENARO
INSFRAN HECTOR
OBERTI FRANCO
RODENI MARIANO
CABRAL PEHUEN
EXPULSADOS:
ARBITRO: QUINTELA HECTOR
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C78 LA VANGUARDIA 2
GOLES:
SOSA GABRIEL
SANCHEZ JUAN CARLOS
AMONESTADOS:
DE NICHILO PABLO
DIODATI FABRICIO
DIAZ DAVID
EXPULSADOS:
GOLES:
SOSA GABRIEL
SANCHEZ JUAN CARLOS
AMONESTADOS:
DE NICHILO PABLO
DIODATI FABRICIO
DIAZ DAVID
EXPULSADOS:
INDTE. STA. TERESA 1
GOLES:
MIRANDA JULIO
AMONESTADOS:
COCERES OSCAR
DIAZ PATRICIO
ROSSI JAVIER
EXPULSADOS:
GOLES:
MIRANDA JULIO
AMONESTADOS:
COCERES OSCAR
DIAZ PATRICIO
ROSSI JAVIER
EXPULSADOS:
ARBITRO: VILLALBA FERNANDO
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ATLÉTICO PAVÓN 2
GOLES: ZARZA GASTON
LARROQUETTE AGUSTIN
AMONESTADOS:
CHAZARRETA CRISTIAN
PONCE MATIAS
ZARZA GASTON
SPOSETTI LAUTARO
GONZALEZ NORBERTO
EXPULSADOS:
GONZALEZ ANGEL (DT) UNA FECHA (1) ART. 201
GOLES: ZARZA GASTON
LARROQUETTE AGUSTIN
AMONESTADOS:
CHAZARRETA CRISTIAN
PONCE MATIAS
ZARZA GASTON
SPOSETTI LAUTARO
GONZALEZ NORBERTO
EXPULSADOS:
GONZALEZ ANGEL (DT) UNA FECHA (1) ART. 201
INDTE. SGTO. CABRAL 0
GOLES:
AMONESTADOS:
CORSI DANIEL
BINI YAEL
DIAZ RODRIGO
FIORANTE TOMAS
ROMAGNOLI JOAQUIN
EXPULSADOS:
CACERES CLAUDIO DOS FECHAS (2) ART. 101
SANCHEZ ANGEL DOS FECHAS (2) ART. 102
GOLES:
AMONESTADOS:
CORSI DANIEL
BINI YAEL
DIAZ RODRIGO
FIORANTE TOMAS
ROMAGNOLI JOAQUIN
EXPULSADOS:
CACERES CLAUDIO DOS FECHAS (2) ART. 101
SANCHEZ ANGEL DOS FECHAS (2) ART. 102
ARBITRO: FOGLIATI CARLOS
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