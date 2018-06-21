Liga Campesina informe N° 7

INFORME Nº 7
DIVISIÓN PRIMERA
DIVISIÓN PRIMERA
C78 LA VANGUARDIA 3
GOLES:
DISPERATI EMILIANO
AMARILLO ALEXIS (2)
AMONESTADOS:
EXPULSADOS:
GOLES:
DISPERATI EMILIANO
AMARILLO ALEXIS (2)
AMONESTADOS:
EXPULSADOS:
PIÑERO F. C. 1
GOLES:
ANTELO ELIAS JOSE
AMONESTADOS:
MANRIQUE NICOLAS
SUÑER CARLOS
PRIETO KEVIN
GUTIERREZ ADAN
TEBES FACUNDO
EXPULSADOS:
BALLESTEROS MARCOS UNA FECHA (1) ART. 101
CORRALES ALEXIS DOS FECHAS (2) ART. 102
GOLES:
ANTELO ELIAS JOSE
AMONESTADOS:
MANRIQUE NICOLAS
SUÑER CARLOS
PRIETO KEVIN
GUTIERREZ ADAN
TEBES FACUNDO
EXPULSADOS:
BALLESTEROS MARCOS UNA FECHA (1) ART. 101
CORRALES ALEXIS DOS FECHAS (2) ART. 102
ARBITRO: NUNIA CLAUDIO
_______________________________________________
SPORTIVO GODOY 3
GOLES:
LA TERRA JUAN MARTIN
VEGA BRUNO
BENITEZ ORLANDO
AMONESTADOS:
RODRIGUEZ MAXIMILIANO
VEGA BRUNO
RODRIGUEZ NICOLAS
CIANCIO EMILIANO
LA TERRA JUAN MARTIN
FONTAS GENARO
EXPULSADOS:
BENITEZ ORLANDO UNA FECHA (1) ART. 101
GOLES:
LA TERRA JUAN MARTIN
VEGA BRUNO
BENITEZ ORLANDO
AMONESTADOS:
RODRIGUEZ MAXIMILIANO
VEGA BRUNO
RODRIGUEZ NICOLAS
CIANCIO EMILIANO
LA TERRA JUAN MARTIN
FONTAS GENARO
EXPULSADOS:
BENITEZ ORLANDO UNA FECHA (1) ART. 101
ATLÉTICO PAVÓN 2
GOLES:
POGGI HUGO
ROTTIGNI MAXIMILIANO
AMONESTADOS:
RAMIREZ FERNANDO
PANERO MAURO
SALINAS PABLO
RAMIREZ ABEL
EXPULSADOS:
FERREYRA JUAN RAMON (DT)DOS FECHAS (2) ART. 201
GOLES:
POGGI HUGO
ROTTIGNI MAXIMILIANO
AMONESTADOS:
RAMIREZ FERNANDO
PANERO MAURO
SALINAS PABLO
RAMIREZ ABEL
EXPULSADOS:
FERREYRA JUAN RAMON (DT)DOS FECHAS (2) ART. 201
ARBITRO:RODRIGUEZ JORGE
_________________________________________________
INDTE. STA. TERESA 2
GOLES:
CACERES AXEL
MARCHETTI MARTIN
AMONESTADOS:
RAITI GUSTAVO
GONZALEZ JONATAN
VICTOR RICARDO
MARCHETTI MARTIN
CARTAVIO ARIEL
EXPULSADOS:
SALINAS NICOLAS UNA FECHA (1) ART. 101
GOLES:
CACERES AXEL
MARCHETTI MARTIN
AMONESTADOS:
RAITI GUSTAVO
GONZALEZ JONATAN
VICTOR RICARDO
MARCHETTI MARTIN
CARTAVIO ARIEL
EXPULSADOS:
SALINAS NICOLAS UNA FECHA (1) ART. 101
INDTE. SGTO. CABRAL 1
GOLES:
FASIL EMANUEL
AMONESTADOS:
ANTONINI PABLO
ROJAS NAHUEL
GABETTA MAURO
GENTILE SEBASTIAN
EXPULSADOS:
FACHETTI ROMAN DOS FECHAS (2) ART. 102
GOLES:
FASIL EMANUEL
AMONESTADOS:
ANTONINI PABLO
ROJAS NAHUEL
GABETTA MAURO
GENTILE SEBASTIAN
EXPULSADOS:
FACHETTI ROMAN DOS FECHAS (2) ART. 102
ARBITRO: JUAREZ WALTER
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
DIVISIÓN RESERVA
C78 LA VANGUARDIA 1
GOLES:
DE NICHILO PABLO
AMONESTADOS:
DIODATI FABRICIO
BORRAZ VALENTIN
SANCHEZ JUAN CARLOS
EXPULSADOS:
GOLES:
DE NICHILO PABLO
AMONESTADOS:
DIODATI FABRICIO
BORRAZ VALENTIN
SANCHEZ JUAN CARLOS
EXPULSADOS:
PIÑERO F. C. 0
GOLES:
AMONESTADOS:
FABRO EZEQUIEL NICOLAS
EXPULSADOS:
GOLES:
AMONESTADOS:
FABRO EZEQUIEL NICOLAS
EXPULSADOS:
ARBITRO: GZUNZ MAXIMILIANO
__________________________________________________
SPORTIVO GODOY 0
GOLES:
AMONESTADOS:
LENCINA HUGO
FERREYRA DANIEL
EXPULSADOS:
GOLES:
AMONESTADOS:
LENCINA HUGO
FERREYRA DANIEL
EXPULSADOS:
ATLÉTICO PAVÓN 0
GOLES:
AMONESTADOS:
ZAEZA GASTON
EXPULSADOS:
GOLES:
AMONESTADOS:
ZAEZA GASTON
EXPULSADOS:
ARBITRO: MOYANO MARCELO
___________________________________________________
INDTE. STA. TERESA 1
GOLES:
GALLO NATANAEL
AMONESTADOS:
GIRY NATANAEL
GIMENEZ CRISTIAN
EXPULSADOS:
GOLES:
GALLO NATANAEL
AMONESTADOS:
GIRY NATANAEL
GIMENEZ CRISTIAN
EXPULSADOS:
INDTE. SGTO. CABRAL 3
GOLES:
CONTRERAS ALEJANDRO
SALVATORE FEDERICO
ORLANDO ERIC
AMONESTADOS:
GALLIGANI IGNACIO
ALBARRACIN ARIEL
EXPULSADOS:
GOLES:
CONTRERAS ALEJANDRO
SALVATORE FEDERICO
ORLANDO ERIC
AMONESTADOS:
GALLIGANI IGNACIO
ALBARRACIN ARIEL
EXPULSADOS:
ARBITRO: MEY MAURO
0 comentarios:
Cuéntanos lo que estás pensando