A vacunarse: alerta por un caso de gripe A en Rosario

La paciente es una mujer de 32 años que está embarazada y a la que se le había indicado la vacunación.Aseguran que hay vacunas en los centros de salud.1/1El Ministerio de Salud de la provincia confirmó la aparición de un caso de gripe A en Rosario. La paciente es una mujer de 32 años que está embarazada de 21 semanas y a la que se le había indicado la vacuna, pero no se sabe por qué no se la puso.Soledad Guerrero, de Epidemiología de la provincia, explicó que la mujer fue internada en el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca) y que allí se confirmó por laboratorio que tiene Influenza H1N1, es decir gripe A.La paciente, que es diabética y posiblemente también asmática, se atendía en un centro de salud de la ciudad. Según le dijo Guerrero al periodista Pedro Levy, de El Tres, en la historia clínica consta que se indicó la vacunación.“Desconocemos por qué no estaba vacunada en el momento de la detección de la enfermedad”, agregó.Guerrero dijo que la vacuna se puede aplicar en cualquier trimestre del embarazo y advirtió que esta es una época del año en la que circula el virus.La profesional recordó cuáles son los grupos de riesgo que deben vacunarse: menores de 6 a 24 meses, embarazadas, los mayores de 65 años, y las personas de entre 2 y 64 años aquellos que tengan cardiopatías, enfermedades respiratorias crónicas o situaciones de inmunodeficiencia.“Estamos a tiempo, la vacuna es un insumo que está en todos los efectores públicos, que es totalmente gratuita y donde no hace falta ni siquiera una orden médica”, enfatizó.Fuente: rosario3.com