Adrián Castagnani junto a Iván Saturni quedaron 13º en la fecha con invitados



Adrián Castagnani continúa sumando ritmo en el TS1800, y esta vez le tocó la fecha con invitados en Alta Gracia. El representante de Chabás fue 13º junto a Iván Saturni, en un domingo donde un par de toques los complicaron.



Para Castagnani no arrancó siendo el mejor fin de semana, pero poco a poco el rendimiento del auto se fue mejorando, avanzando en el desarrollo del Renault Clio que atiene el Giacone Competición, y que motorizan los hermanos Riva.



En pruebas de clasificación, con Iván Saturni de invitado se logró mejorar considerablemente, quedando en el puesto 15. El domingo se disputarían dos carreras, y se eligió que Adrián largue en la primera de las dos competencias, intentando avanzar. Lamentablemente, un toque sufrido en la segunda vuelta dejó a Castagnani un tanto retrasado en su carrera, pero terminó 17º. Al llegar el turno de Saturni, se pudo mejorar el resultado para terminar 13º, pero en pista otro incidente lo relegó respecto del pelotón principal.



“Entre viernes y sábado el auto funcionó bien, Iván hizo buenos tiempos pero yo estaba lejos, me costó adaptarme y me falta agarrar confianza y seguir girando. Probamos cosas nuevas, cambiamos la puesta a punto y mejoramos. En clasificación cometí dos errores que me costaron varias décimas, y lamentablemente Iván tuvo un problema con el tanque de nafta y no pudo cerrar ninguna vuelta”, detalló Adrián.



Y añadió: “Decidí correr la primera final porque largábamos atrás y no había nada que perder, para que él pueda avanzar en la segunda. Superamos un par de autos en la largada pero en la segunda vuelta me pega mal Alisio, y ahí se terminó la final para nosotros, porque el auto tenía una goma pinchada. Pude terminar al menos, y luego él empezó a avanzar, pero tuvo un toque con otro muchacho y quedó lejos del pelotón”.



La próxima fecha será el fin de semana del 12 de agosto, en el autódromo de Rafaela.









