Despidos y recortes: preocupación por los trabajadores metalúrgicos en Venado

Fuente: venado24

Un informe estadístico brindado por la delegación local de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y publicado por hoy por Pueblo Regional, demuestra la preocupante situación del sector en nuestra ciudad. Así desde la central obrera confirmaron que en el primer semestre del 2018 hubo 248 despidos, contra 170 nuevas altas. Pero a esto hay que sumarle que las fábricas más importantes de la ciudad manifiestan una importante baja de sus ventas y advierten sobre la necesidad de ajustar sus gastos a futuro.Lo cierto que el coctel explosivo originado en las últimas decisiones del gobierno nacional que incluyen el fuerte aumento de las tarifas de los servicios públicos más la baja importante del consumo, provocan que muchas empresas estén al límite.“Estamos preocupados por la situación en Venado que se va a empeorando, y cada vez más empresas tienen problemas para pagar los sueldos y ya no hay horas extras”, manifiestan desde la UOM, aunque por ahora prefieren mantener un bajo perfil para no entorpecer las negociaciones con las distintas patronales.Es que desde la misma central obrera comprobaron la importante restricción en la producción de las distintas empresas, la mayoría de ellas que tienen sus galpones repletos de productos que no pueden colocar en el mercado.Así las fábricas del grupo Essen estaría contemplando la posibilidad de suprimir el turno noche y por primera vez en su historia evalúan apagar los hornos durante los fines de semana. De la misma manera desde Corven (los principales problemas son en el área motos) estarían diseñando un posible adelanto de las vacaciones.Los númerosSegún el informe brindado por la UOM a Pueblo Regional, la firma Adeco Argentina, compañía que brinda recursos humanos a otras empresas, registró 89 bajas contra 22 altas.En los dos extremos del semestre la firma tuvo la mayor cantidad de despidos: 26 en enero y 26 en junio. La diferencia es que en el arranque del año también contabilizó 11 incorporaciones.La caída del empleo en la consultora se volvió a notar en mayo con otros 23 despidos.En abril la empresa originaria de Suiza registró 14 despidos, pero como contraparte también contabilizó 11 nuevas altas.El segundo lugar en este sombrío podio, lo ocupó el grupo Corven, con despidos en sus dos emprendimientos, el de armado de motocicletas y el de fabricación de amortiguadores y otros implementos para vehículos.En este marco, Corven Motors registró en enero 6 despidos y 23 nuevas altas, en febrero cuatro despidos, en marzo dos retiros voluntarios y cinco nuevas altas. En mayo volvieron los despidos con otros ocho casos y la debacle de junio con 24 bajas.En el caso de Corven Sacif registró 1 despido en enero y 4 nuevas altas, otras 3 incorporaciones en abril, y en junio tuvo una caída con 7 despidos y 1 ingreso.En total en el primer semestre el grupo Corven despidió a 50 operarios y tomó a 36, según los datos aportados por la UOM.