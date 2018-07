ISE: Participamos en Handball y Ajedrez en el Departamental de Santa Fe Juega

Participamos en Handball y Ajedrez en el Departamental de Santa Fe JuegaEl jueves 26 de julio el ISE participó con un equipo masculino de Handball Sub 16 y con 10 ajedrecistas Sub 14 y Sub 16 en la etapa departamental del programa Santa Fe Juega que se llevó a cabo en la ciudad de Villa Constitución. En tanto, el equipo de Básquet 5 vs. 5 masculino Sub 17 pasó directamente al Regional al no tener rival en esta instancia.Además del conjunto de básquet, las estudiantes Rosario Aguirre (Sub 14) y Luisina Batalla (Sub 16) lograron su pase al Regional de Ajedrez que se llevará a cabo el 16 de agosto en la ciudad de Casilda.Los participantes fueron acompañados por los Profs. de Educación Física Lautaro Pattini y Lorena Castelletta y por el Rector Prof. Ariel Rotondo.Ajedrez Sub 14: Rosario Aguirre, Tomás Carmona Maffei, Marcos Giraudo y Ricardo QuinterosAjedrez Sub 16: Luisina Batalla, Matías Fávole, Martín Ferrari, Sebastián Kloster, Lautaro Peinado y Manuel RattoHandball Sub 16 Masculino: Cristian Almada, Ignacio Bazán, Alejo Castañeda, Benjamín Gallucci, Braiton Kloster, Santiago Re, Ignacio Sciascia y Fernando VelasquezBásquet 5 vs 5 Sub 17: Nicolás Galligani, Fabricio Giménez, Dante Giuliani, Juan Herzmann Raviola, Nahum Jalif, Mateo Mazzuchelli, Jordi Ponce y Alejandro Rotondo