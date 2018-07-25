LDDS 2018, boletín oficial N° 11 Primera "B"

BOLETIN OFICIAL Nº 11 / 2018
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CUARTOS DE FINAL – PARTIDOS DE IDA – TORNEO PROMOCIONAL “B”
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PRIMERA DIVISION                         FECHA DE JUEGO: 21/07/2018
ATLETICO JUNCAL                         2
GOLEADOR/S:
       40358674  BALAGUER FACUNDO OMAR                    2
AMONESTADO/S:
       34487445  OLIVES JUAN PABLO                       
       42742248  SILVERO DOMINGO EMILIANO                
       40358671  GOROSITO IGNACIO FACUNDO                
       37461330  RIZZI GERMAN HORACIO                    
SUSPENDIDO/S:
AT. PABLO ZAMPA                         2
GOLEADOR/S:
       35467949  CARDON ALAN GASPAR                       1
       37435313  DIAZ BRIAN NAHUEL                        1
AMONESTADO/S:
       36659740  MARTINEZ ISMAEL MAXIMILIANO             
       32957828  LEZCANO VICTOR JOAQUIN                  
       35641307  MONTOJO DIEGO ALEJANDRO                 
       31900001  SEGOVIA ALCIDES GABRIEL                 
SUSPENDIDO/S:
ARBITRO: JAVIER CARO AGUIRRE           
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PRIMERA DIVISION                         FECHA DE JUEGO: 21/07/2018
URANGA FOOT BALL CLUB                   1
GOLEADOR/S:
       36601859  FALABELLA GERONIMO                       1
AMONESTADO/S:
       37231840  LUNA DARIO GUSTAVO                      
       38087549  RADRIZZANI FRANCO                       
       37576829  TROVATO MAURICIO OSVALDO                
       39093136  AGUILAR BRIAN NICOLAS                   
       31741255  ALIBERTI CESAR JESUS                    
SUSPENDIDO/S:
INDEPENDIENTE F.C. BIGAND               1
GOLEADOR/S:
       34424805  VISCONTI LUCAS                           1
AMONESTADO/S:
       33109554  MACCARI MARCOS                          
       36220505  ZALLIO FRANCO ROBERTO                   
       37299688  GONZALEZ GINO EMANUEL                   
SUSPENDIDO/S:
       29452669  CASONI ALBANO. SUSPENSION PROVISORIA, ART. 22
       34424805  VISCONTI LUCAS. UNA (1) FECHA, ART. 207
ARBITRO: CLAUDIO NUNIA                 
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PRIMERA DIVISION                         FECHA DE JUEGO: 22/07/2018
NUEVO ALBERDI DE FIRMAT                 1
GOLEADOR/S:
       31707849  TORRES VICTOR DANIEL                     1
AMONESTADO/S:
        5445898 BENITEZ ACOSTA VICTOR DAVID             
       32972106  LOPEZ DIEGO JACINTO                     
SUSPENDIDO/S:
DEPORTIVO CORONEL DOMINGUEZ             1
GOLEADOR/S:
       31098413  PALMIERI OMAR JESUS                      1
AMONESTADO/S:
       33770469  GENTILE GUIDO JESUS                     
SUSPENDIDO/S:
ARBITRO: RODRIGO VIDAL                 
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PRIMERA DIVISION                         FECHA DE JUEGO: 22/07/2018
AT. PUERTO BELGRANO                     2
GOLEADOR/S:
       28472327  BUCCOLINI MARTIN SERGIO                  1
       38087525  ARGAÑARAS LEANDRO                        1
AMONESTADO/S:
       42179968  MARRADINI PATRICIO EMANUEL              
       32212487  MENICHETTI FEDERICO ANDRES              
SUSPENDIDO/S:
       35642766  LEONES BRIAN EMANUEL, UNA (1) FECHA, ART. 207
BOMBAL JUNIORS CLUB                     2
GOLEADOR/S:
       40802975  MOREYRA NAZARENO EZEQUIEL                1
       29046686  DE VITO GASTON EDUARDO                   1
AMONESTADO/S:
       38086797  GIACINTI KEVIN GABRIEL                  
       40452712  CARTABIA NICOLAS                        
SUSPENDIDO/S:
       29677071  DABOVE MARIANO RAMIRO. UNA (1) FECHA, ART. 207
ARBITRO: MARTIN ALANIZ                 
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CUARTOS DE FINAL – PARTIDOS DE IDA – TORNEO PROMOCIONAL “B”
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SEGUNDA DIVISION                      FECHA DE JUEGO: 21/07/2018
URANGA FOOT BALL CLUB                   0
GOLEADOR/S:
AMONESTADO/S:
       33508389  BUFFONI MARIANO CESAR                   
SUSPENDIDO/S:
C.A.A. BLANCO Y NEGRO                   1
GOLEADOR/S:
       29452666  MILEVCIC LEONARDO                        1
AMONESTADO/S:
       32076979  JUNCO FABIAN                            
       37261369  FUNES JONATAN                           
       29452666  MILEVCIC LEONARDO                       
SUSPENDIDO/S:
ARBITRO: JORGE JUAREZ                  
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SEGUNDA DIVISION                      FECHA DE JUEGO: 22/07/2018
AT. PUERTO BELGRANO                     1
GOLEADOR/S:
       38722138  JUNCOS JUAN CRUZ                         1
AMONESTADO/S:
       32212455  RESTOVICH RAMIRO ANGEL                  
       33465395  ESCOBAR CLAUDIO                         
SUSPENDIDO/S:
       20147984  PAZZELLI GUSTAVO (DT). SUSPENSION PROVISORIA, ART. 22
NUEVO ALBERDI DE FIRMAT                 0
GOLEADOR/S:
AMONESTADO/S:
       38598909  CELAN GABRIEL NICOLAS                   
       36138231  ARCANGIOLI GARBOCCI MAXIMILIANO         
       37570911  RAMIREZ EMILIANO GABRIEL                
SUSPENDIDO/S:
ARBITRO: DIEGO ATENCIA                 
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NOMINA DE JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS
    C.A.A. BLANCO Y NEGRO           29806054 SOSA JOSE LUIS       
    C.A.A. BLANCO Y NEGRO           28249039 CONSTANCIO DIEGO       
    ESTRELLA DEL SUR                40278465 MUCCIACCIARO TOMAS       
    INDEPENDIENTE F.C. BIGAND       31099747 PELLEGRINI LEONARDO DAVID     
    INDEPENDIENTE F.C. BIGAND       32723701 ACHABAL LAUREANO M.       
    INDEPENDIENTE F.C. BIGAND       33109554 MACCARI MARCOS       
    LOS ANDES S.I.M.D. Y C.         31975674 CAFFA ALBANO JOSE       
    BOMBAL JUNIORS CLUB             38086797 GIACINTI KEVIN G.       
    DEPORTIVO CORONEL DOMINGUEZ     39049632 PRINCIPE GIANI       
    DEPORTIVO CORONEL DOMINGUEZ     41603870 LEGUIZAMON EZEQUIEL NAHUEL    
    AT. PUERTO BELGRANO             38722138 JUNCOS JUAN CRUZ       
    AT. PUERTO BELGRANO             32212455 RESTOVICH RAMIRO ANGEL       
    AT. PUERTO BELGRANO             42179968 MARRADINI PATRICIO EMANUEL    
    URANGA FOOT BALL CLUB           33324816 SANCHEZ ANGEL FEDERICO       
    URANGA FOOT BALL CLUB           38087166 LENCI SANTIAGO       
    AT. PABLO ZAMPA                 36659740 MARTINEZ ISMAEL MAXIMILIANO   
    AT. PABLO ZAMPA                 31900001 SEGOVIA ALCIDES GABRIEL       
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NOMINA DE JUGADORES CON CINCO AMARILLAS
    ATLETICO JUNCAL                 42742248 SILVERO DOMINGO EMILIANO      
    URANGA FOOT BALL CLUB           37231840 LUNA DARIO GUSTAVO       
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ANEXO I:

PARTIDO DE PRIMERA DIVISION: URANGA FOOT BALL CLUB vs INDEPENDIENTE FC

(FECHA DE JUEGO: 21/07/2018 – ARBITRO: CLAUDIO NUNIA)


SE CORRE VISTA DEL INFORME ARBITRAL AL JUGADOR CASONI ALBANO (29452669), DEL CLUB INDEPDNIENTE FC DE BIGAND, PARA QUE TOME CONOCIMIENTO DEL MISMO Y FORMULE EL DESCARGO CORRESPONDIENTE.-

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ANEXO II:

PARTIDO DE SEGUNDA DIVISION: AT. PUERTO BELGRANO vs NUEVO ALBERDI DE FIRMAT

(FECHA DE JUEGO: 22/07/2018 – ARBITRO: DIEGO ATENCIA)

SE CORRE VISTA DEL INFORME ARBITRAL AL SR PAZZELLI GUSTAVO (20147984), DIRECTOR TECNICO DEL CLUB AT. PUERTO BELGRANO DE PUEBLO MUÑOZ, PARA QUE TOME CONOCIMIENTO DEL MISMO Y FORMULE EL DESCARGO CORRESPONDIENTE.-
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REUNION DEL HONORABLE TRIBUNAL DE DISCIPLINA EL DIA 23/07/2018
MIEMBROS PRESENTES:
PRESIDENTE: GIUSTOZZI DARIO OSCAR
SECRETARIO: LUCIANI SERGIO
VOCAL: LUCIANI RUBEN

VOCAL: GENTILE NELSON DANIEL
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