LDDS 2018, boletín oficial N° 11 Primera "B"

BOLETIN OFICIAL Nº 11 / 2018
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CUARTOS DE FINAL – PARTIDOS DE IDA – TORNEO PROMOCIONAL “B”
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PRIMERA DIVISION FECHA DE JUEGO: 21/07/2018
ATLETICO JUNCAL 2
GOLEADOR/S:
40358674 BALAGUER FACUNDO OMAR 2
AMONESTADO/S:
34487445 OLIVES JUAN PABLO
42742248 SILVERO DOMINGO EMILIANO
40358671 GOROSITO IGNACIO FACUNDO
37461330 RIZZI GERMAN HORACIO
SUSPENDIDO/S:
AT. PABLO ZAMPA 2
GOLEADOR/S:
35467949 CARDON ALAN GASPAR 1
37435313 DIAZ BRIAN NAHUEL 1
AMONESTADO/S:
36659740 MARTINEZ ISMAEL MAXIMILIANO
32957828 LEZCANO VICTOR JOAQUIN
35641307 MONTOJO DIEGO ALEJANDRO
31900001 SEGOVIA ALCIDES GABRIEL
SUSPENDIDO/S:
ARBITRO: JAVIER CARO AGUIRRE
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PRIMERA DIVISION FECHA DE JUEGO: 21/07/2018
URANGA FOOT BALL CLUB 1
GOLEADOR/S:
36601859 FALABELLA GERONIMO 1
AMONESTADO/S:
37231840 LUNA DARIO GUSTAVO
38087549 RADRIZZANI FRANCO
37576829 TROVATO MAURICIO OSVALDO
39093136 AGUILAR BRIAN NICOLAS
31741255 ALIBERTI CESAR JESUS
SUSPENDIDO/S:
INDEPENDIENTE F.C. BIGAND 1
GOLEADOR/S:
34424805 VISCONTI LUCAS 1
AMONESTADO/S:
33109554 MACCARI MARCOS
36220505 ZALLIO FRANCO ROBERTO
37299688 GONZALEZ GINO EMANUEL
SUSPENDIDO/S:
29452669 CASONI ALBANO. SUSPENSION PROVISORIA, ART. 22
34424805 VISCONTI LUCAS. UNA (1) FECHA, ART. 207
ARBITRO: CLAUDIO NUNIA
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PRIMERA DIVISION FECHA DE JUEGO: 22/07/2018
NUEVO ALBERDI DE FIRMAT 1
GOLEADOR/S:
31707849 TORRES VICTOR DANIEL 1
AMONESTADO/S:
5445898 BENITEZ ACOSTA VICTOR DAVID
32972106 LOPEZ DIEGO JACINTO
SUSPENDIDO/S:
DEPORTIVO CORONEL DOMINGUEZ 1
GOLEADOR/S:
31098413 PALMIERI OMAR JESUS 1
AMONESTADO/S:
33770469 GENTILE GUIDO JESUS
SUSPENDIDO/S:
ARBITRO: RODRIGO VIDAL
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PRIMERA DIVISION FECHA DE JUEGO: 22/07/2018
AT. PUERTO BELGRANO 2
GOLEADOR/S:
28472327 BUCCOLINI MARTIN SERGIO 1
38087525 ARGAÑARAS LEANDRO 1
AMONESTADO/S:
42179968 MARRADINI PATRICIO EMANUEL
32212487 MENICHETTI FEDERICO ANDRES
SUSPENDIDO/S:
35642766 LEONES BRIAN EMANUEL, UNA (1) FECHA, ART. 207
BOMBAL JUNIORS CLUB 2
GOLEADOR/S:
40802975 MOREYRA NAZARENO EZEQUIEL 1
29046686 DE VITO GASTON EDUARDO 1
AMONESTADO/S:
38086797 GIACINTI KEVIN GABRIEL
40452712 CARTABIA NICOLAS
SUSPENDIDO/S:
29677071 DABOVE MARIANO RAMIRO. UNA (1) FECHA, ART. 207
ARBITRO: MARTIN ALANIZ
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CUARTOS DE FINAL – PARTIDOS DE IDA – TORNEO PROMOCIONAL “B”
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SEGUNDA DIVISION FECHA DE JUEGO: 21/07/2018
URANGA FOOT BALL CLUB 0
GOLEADOR/S:
AMONESTADO/S:
33508389 BUFFONI MARIANO CESAR
SUSPENDIDO/S:
C.A.A. BLANCO Y NEGRO 1
GOLEADOR/S:
29452666 MILEVCIC LEONARDO 1
AMONESTADO/S:
32076979 JUNCO FABIAN
37261369 FUNES JONATAN
29452666 MILEVCIC LEONARDO
SUSPENDIDO/S:
ARBITRO: JORGE JUAREZ
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SEGUNDA DIVISION FECHA DE JUEGO: 22/07/2018
AT. PUERTO BELGRANO 1
GOLEADOR/S:
38722138 JUNCOS JUAN CRUZ 1
AMONESTADO/S:
32212455 RESTOVICH RAMIRO ANGEL
33465395 ESCOBAR CLAUDIO
SUSPENDIDO/S:
20147984 PAZZELLI GUSTAVO (DT). SUSPENSION PROVISORIA, ART. 22
NUEVO ALBERDI DE FIRMAT 0
GOLEADOR/S:
AMONESTADO/S:
38598909 CELAN GABRIEL NICOLAS
36138231 ARCANGIOLI GARBOCCI MAXIMILIANO
37570911 RAMIREZ EMILIANO GABRIEL
SUSPENDIDO/S:
ARBITRO: DIEGO ATENCIA
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NOMINA DE JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS
C.A.A. BLANCO Y NEGRO 29806054 SOSA JOSE LUIS
C.A.A. BLANCO Y NEGRO 28249039 CONSTANCIO DIEGO
ESTRELLA DEL SUR 40278465 MUCCIACCIARO TOMAS
INDEPENDIENTE F.C. BIGAND 31099747 PELLEGRINI LEONARDO DAVID
INDEPENDIENTE F.C. BIGAND 32723701 ACHABAL LAUREANO M.
INDEPENDIENTE F.C. BIGAND 33109554 MACCARI MARCOS
LOS ANDES S.I.M.D. Y C. 31975674 CAFFA ALBANO JOSE
BOMBAL JUNIORS CLUB 38086797 GIACINTI KEVIN G.
DEPORTIVO CORONEL DOMINGUEZ 39049632 PRINCIPE GIANI
DEPORTIVO CORONEL DOMINGUEZ 41603870 LEGUIZAMON EZEQUIEL NAHUEL
AT. PUERTO BELGRANO 38722138 JUNCOS JUAN CRUZ
AT. PUERTO BELGRANO 32212455 RESTOVICH RAMIRO ANGEL
AT. PUERTO BELGRANO 42179968 MARRADINI PATRICIO EMANUEL
URANGA FOOT BALL CLUB 33324816 SANCHEZ ANGEL FEDERICO
URANGA FOOT BALL CLUB 38087166 LENCI SANTIAGO
AT. PABLO ZAMPA 36659740 MARTINEZ ISMAEL MAXIMILIANO
AT. PABLO ZAMPA 31900001 SEGOVIA ALCIDES GABRIEL
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NOMINA DE JUGADORES CON CINCO AMARILLAS
ATLETICO JUNCAL 42742248 SILVERO DOMINGO EMILIANO
URANGA FOOT BALL CLUB 37231840 LUNA DARIO GUSTAVO
-------------------------------------------------------------------------------------ANEXO I:
PARTIDO DE PRIMERA DIVISION: URANGA FOOT BALL CLUB vs INDEPENDIENTE FC
(FECHA DE JUEGO: 21/07/2018 – ARBITRO: CLAUDIO NUNIA)
SE CORRE VISTA DEL INFORME ARBITRAL AL JUGADOR CASONI ALBANO (29452669), DEL CLUB INDEPDNIENTE FC DE BIGAND, PARA QUE TOME CONOCIMIENTO DEL MISMO Y FORMULE EL DESCARGO CORRESPONDIENTE.-
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ANEXO II:
PARTIDO DE SEGUNDA DIVISION: AT. PUERTO BELGRANO vs NUEVO ALBERDI DE FIRMAT
(FECHA DE JUEGO: 22/07/2018 – ARBITRO: DIEGO ATENCIA)
SE CORRE VISTA DEL INFORME ARBITRAL AL SR PAZZELLI GUSTAVO (20147984), DIRECTOR TECNICO DEL CLUB AT. PUERTO BELGRANO DE PUEBLO MUÑOZ, PARA QUE TOME CONOCIMIENTO DEL MISMO Y FORMULE EL DESCARGO CORRESPONDIENTE.-
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REUNION DEL HONORABLE TRIBUNAL DE DISCIPLINA EL DIA 23/07/2018
MIEMBROS PRESENTES:
PRESIDENTE: GIUSTOZZI DARIO OSCAR
SECRETARIO: LUCIANI SERGIO
VOCAL: LUCIANI RUBEN
VOCAL: GENTILE NELSON DANIEL
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