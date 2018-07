LDDS 2018, boletín oficial N° 11 Primera "B"

BOLETIN OFICIAL Nº 11 / 2018

-------------------------------------------------------------------------------------

CUARTOS DE FINAL – PARTIDOS DE IDA – TORNEO PROMOCIONAL “B”

-------------------------------------------------------------------------------------

PRIMERA DIVISION FECHA DE JUEGO: 21/07/2018

ATLETICO JUNCAL 2

GOLEADOR/S:

40358674 BALAGUER FACUNDO OMAR 2

AMONESTADO/S:

34487445 OLIVES JUAN PABLO

42742248 SILVERO DOMINGO EMILIANO

40358671 GOROSITO IGNACIO FACUNDO

37461330 RIZZI GERMAN HORACIO

SUSPENDIDO/S:

AT. PABLO ZAMPA 2

GOLEADOR/S:

35467949 CARDON ALAN GASPAR 1

37435313 DIAZ BRIAN NAHUEL 1

AMONESTADO/S:

36659740 MARTINEZ ISMAEL MAXIMILIANO

32957828 LEZCANO VICTOR JOAQUIN

35641307 MONTOJO DIEGO ALEJANDRO

31900001 SEGOVIA ALCIDES GABRIEL

SUSPENDIDO/S:

ARBITRO: JAVIER CARO AGUIRRE

-------------------------------------------------------------------------------------

PRIMERA DIVISION FECHA DE JUEGO: 21/07/2018

URANGA FOOT BALL CLUB 1

GOLEADOR/S:

36601859 FALABELLA GERONIMO 1

AMONESTADO/S:

37231840 LUNA DARIO GUSTAVO

38087549 RADRIZZANI FRANCO

37576829 TROVATO MAURICIO OSVALDO

39093136 AGUILAR BRIAN NICOLAS

31741255 ALIBERTI CESAR JESUS

SUSPENDIDO/S:

INDEPENDIENTE F.C. BIGAND 1

GOLEADOR/S:

34424805 VISCONTI LUCAS 1

AMONESTADO/S:

33109554 MACCARI MARCOS

36220505 ZALLIO FRANCO ROBERTO

37299688 GONZALEZ GINO EMANUEL

SUSPENDIDO/S:

29452669 CASONI ALBANO. SUSPENSION PROVISORIA, ART. 22

34424805 VISCONTI LUCAS. UNA (1) FECHA, ART. 207

ARBITRO: CLAUDIO NUNIA

-------------------------------------------------------------------------------------

PRIMERA DIVISION FECHA DE JUEGO: 22/07/2018

NUEVO ALBERDI DE FIRMAT 1

GOLEADOR/S:

31707849 TORRES VICTOR DANIEL 1

AMONESTADO/S:

5445898 BENITEZ ACOSTA VICTOR DAVID

32972106 LOPEZ DIEGO JACINTO

SUSPENDIDO/S:

DEPORTIVO CORONEL DOMINGUEZ 1

GOLEADOR/S:

31098413 PALMIERI OMAR JESUS 1

AMONESTADO/S:

33770469 GENTILE GUIDO JESUS

SUSPENDIDO/S:

ARBITRO: RODRIGO VIDAL

-------------------------------------------------------------------------------------

PRIMERA DIVISION FECHA DE JUEGO: 22/07/2018

AT. PUERTO BELGRANO 2

GOLEADOR/S:

28472327 BUCCOLINI MARTIN SERGIO 1

38087525 ARGAÑARAS LEANDRO 1

AMONESTADO/S:

42179968 MARRADINI PATRICIO EMANUEL

32212487 MENICHETTI FEDERICO ANDRES

SUSPENDIDO/S:

35642766 LEONES BRIAN EMANUEL, UNA (1) FECHA, ART. 207

BOMBAL JUNIORS CLUB 2

GOLEADOR/S:

40802975 MOREYRA NAZARENO EZEQUIEL 1

29046686 DE VITO GASTON EDUARDO 1

AMONESTADO/S:

38086797 GIACINTI KEVIN GABRIEL

40452712 CARTABIA NICOLAS

SUSPENDIDO/S:

29677071 DABOVE MARIANO RAMIRO. UNA (1) FECHA, ART. 207

ARBITRO: MARTIN ALANIZ

-------------------------------------------------------------------------------------

CUARTOS DE FINAL – PARTIDOS DE IDA – TORNEO PROMOCIONAL “B”

-------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDA DIVISION FECHA DE JUEGO: 21/07/2018

URANGA FOOT BALL CLUB 0

GOLEADOR/S:

AMONESTADO/S:

33508389 BUFFONI MARIANO CESAR

SUSPENDIDO/S:

C.A.A. BLANCO Y NEGRO 1

GOLEADOR/S:

29452666 MILEVCIC LEONARDO 1

AMONESTADO/S:

32076979 JUNCO FABIAN

37261369 FUNES JONATAN

29452666 MILEVCIC LEONARDO

SUSPENDIDO/S:

ARBITRO: JORGE JUAREZ

-------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDA DIVISION FECHA DE JUEGO: 22/07/2018

AT. PUERTO BELGRANO 1

GOLEADOR/S:

38722138 JUNCOS JUAN CRUZ 1

AMONESTADO/S:

32212455 RESTOVICH RAMIRO ANGEL

33465395 ESCOBAR CLAUDIO

SUSPENDIDO/S:

20147984 PAZZELLI GUSTAVO (DT). SUSPENSION PROVISORIA, ART. 22

NUEVO ALBERDI DE FIRMAT 0

GOLEADOR/S:

AMONESTADO/S:

38598909 CELAN GABRIEL NICOLAS

36138231 ARCANGIOLI GARBOCCI MAXIMILIANO

37570911 RAMIREZ EMILIANO GABRIEL

SUSPENDIDO/S:

ARBITRO: DIEGO ATENCIA

-------------------------------------------------------------------------------------

NOMINA DE JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS

C.A.A. BLANCO Y NEGRO 29806054 SOSA JOSE LUIS

C.A.A. BLANCO Y NEGRO 28249039 CONSTANCIO DIEGO

ESTRELLA DEL SUR 40278465 MUCCIACCIARO TOMAS

INDEPENDIENTE F.C. BIGAND 31099747 PELLEGRINI LEONARDO DAVID

INDEPENDIENTE F.C. BIGAND 32723701 ACHABAL LAUREANO M.

INDEPENDIENTE F.C. BIGAND 33109554 MACCARI MARCOS

LOS ANDES S.I.M.D. Y C. 31975674 CAFFA ALBANO JOSE

BOMBAL JUNIORS CLUB 38086797 GIACINTI KEVIN G.

DEPORTIVO CORONEL DOMINGUEZ 39049632 PRINCIPE GIANI

DEPORTIVO CORONEL DOMINGUEZ 41603870 LEGUIZAMON EZEQUIEL NAHUEL

AT. PUERTO BELGRANO 38722138 JUNCOS JUAN CRUZ

AT. PUERTO BELGRANO 32212455 RESTOVICH RAMIRO ANGEL

AT. PUERTO BELGRANO 42179968 MARRADINI PATRICIO EMANUEL

URANGA FOOT BALL CLUB 33324816 SANCHEZ ANGEL FEDERICO

URANGA FOOT BALL CLUB 38087166 LENCI SANTIAGO

AT. PABLO ZAMPA 36659740 MARTINEZ ISMAEL MAXIMILIANO

AT. PABLO ZAMPA 31900001 SEGOVIA ALCIDES GABRIEL

-------------------------------------------------------------------------------------

NOMINA DE JUGADORES CON CINCO AMARILLAS

ATLETICO JUNCAL 42742248 SILVERO DOMINGO EMILIANO

URANGA FOOT BALL CLUB 37231840 LUNA DARIO GUSTAVO

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

REUNION DEL HONORABLE TRIBUNAL DE DISCIPLINA EL DIA 23/07/2018

MIEMBROS PRESENTES:

PRESIDENTE: GIUSTOZZI DARIO OSCAR

SECRETARIO: LUCIANI SERGIO

VOCAL: LUCIANI RUBEN

VOCAL: GENTILE NELSON DANIEL















ANEXO I:PARTIDO DE PRIMERA DIVISION: URANGA FOOT BALL CLUB vs INDEPENDIENTE FC(FECHA DE JUEGO: 21/07/2018 – ARBITRO: CLAUDIO NUNIA)SE CORRE VISTA DEL INFORME ARBITRAL AL JUGADOR CASONI ALBANO (29452669), DEL CLUB INDEPDNIENTE FC DE BIGAND, PARA QUE TOME CONOCIMIENTO DEL MISMO Y FORMULE EL DESCARGO CORRESPONDIENTE.--------------------------------------------------------------------------------------ANEXO II:PARTIDO DE SEGUNDA DIVISION: AT. PUERTO BELGRANO vs NUEVO ALBERDI DE FIRMAT(FECHA DE JUEGO: 22/07/2018 – ARBITRO: DIEGO ATENCIA)SE CORRE VISTA DEL INFORME ARBITRAL AL SR PAZZELLI GUSTAVO (20147984), DIRECTOR TECNICO DEL CLUB AT. PUERTO BELGRANO DE PUEBLO MUÑOZ, PARA QUE TOME CONOCIMIENTO DEL MISMO Y FORMULE EL DESCARGO CORRESPONDIENTE.-