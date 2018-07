Milagros Disperati el pequeño gran orgullo de La Vanguardia

La Comuna de La Vanguardia hace un especial reconocimiento y felicita a Milagros Disperati, vanguardense que integró el equipo de fútbol femenino de Villa Constitución, quien se consagró campeón de las 4° olimpiadas de fútbol femenino que se llevo a cabo el pasado fin de semana en Cruz Alta, Cba.El presidente comunal Juan Brusa expresó sus felicitaciones al mismo tiempo que señaló: "Mili es un orgullo para nuestro pueblo, todos aquellos que la vimos participar hasta hace muy poquito de la liga de fútbol infantil conocemos de su pasión por este deporte y demás está decir que lo hace muy bien".También tuvimos el gusto de charlar con Milagros quien nos contó de su experiencia:"Fui seleccionada de entre las jugadoras de la zona que solemos participar de la liga femenina de fútbol de Villa Constitución. Viajé durante un mes a la ciudad de Villa para entrenar junto a las 15 chicas que formaban parte del equipo con el cual salimos campeonas el domingo en Cruz Alta, Cba.Me gustó mucho ser parte de esta experiencia, mis compañeras me trataron muy bien, aunque también sentí muchos nervios porque no conocía los equipos contrincantes y tampoco la cancha donde jugaríamos.Jugué dos de los tres partidos totales y ganamos los tres partidos", comentó Milagros Disperati.Cabe destacar que Milagros (más conocida como Mili) con 12 años de edad era la más pequeña del equipo, como también no podemos dejar de mencionar que con mucha humildad recordó su paso por el fútbol infantil de La Vanguardia desde sus 5 años hasta los 11, expresando su cariño y gratitud para con su profesor de aquellos años Marcelo Stelatto por todos conocidos como "el Chelo", ya que fue él quien la guió en sus primeros pasos por el fútbol.