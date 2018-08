Ever Franetovich pudo remontar muchísimo en la final

La próxima fecha será el fin de semana del 26 de agosto en Toay, La Pampa.









TURISMO NACIONALApareció el domingoEver Franetovich pudo remontar muchísimo en la final de Las Termas de Río Hondo, y terminó 14ºEl venadense Ever Franetovich completó la séptima fecha del Turismo Nacional Clase 2, en el 14º lugar. Con el EMB Pro Racing, se renegó desde el viernes con el motor, pero recién en la competencia final se consiguió que el auto tenga ritmo, y entonces Ever remontó muchísimo.El venadense no tuvo el fin de semana que esperaba, y se renegó y penó con diferentes situaciones que lo alejaron del protagonismo que siempre supo tener en el trazado santiagueño. En entrenamientos se rompió el motor, en clasificación no anduvo bien, y en la serie prácticamente no pudo correr porque se paró el auto.Buscando revancha en la final del domingo, el Clio funcionó bien, pero largando desde atrás y casi sin probar en las tandas previas, se hizo cuesta arriba. No obstante, Franetovich ganó muchísimo terreno, llegó 14º y sumó algunos puntos.“Fue un fin de semana complicado, hasta la hora de la carrera habíamos dado dos vueltas entre entrenamientos, clasificación y serie. Estuvimos renegando con los motores, y por suerte en la final pusimos el de repuesto y aguantó con lo justo. Ni bien terminamos se paró”, explicó Franetovich.Y añadió: “Pudimos avanzar bastante, pero no teníamos el auto óptimo para correr la final porque no pudimos dar muchas vueltas. Lo positivo es que se terminó dentro de los quince, en una final dura, con la pista difícil. Tuvimos que aguantar en las primeras vueltas, y de mitad en adelante fuimos más tranquilos, esperando que algunos rivales se queden”.Finalmente, expresó: “Agradezco al equipo de Elián y Miguel Bravo, a todos los chicos del equipo que trabajaron incansablemente, Cuity, Elián, Colo a Germán Loretán, Sebastián Prósperi, Damián Corva y a todos los sponsors que en esta época complicada nos siguen bancando”.