Huevo en el agua: cómo identificar si está apto para el consumo

Fuente: rosario3.com





Con un simple test que consiste en introducir el alimento en un vaso lleno es posible saber si está en buen estado o hay que desecharlo“Comer o no comer” puede ser la duda que nos enfrente ante un huevo que, dotado de cáscara, vuelve casi imposible reconocer si está apto para el consumo o ya expiró.Rico en proteínas y lípidos es, además, un alimento casi cotidiano de algunas dietas. Y, si no se vigila su conservación, puede provocar una indigestión.Entonces, ¿cómo detectar si un auto está en buen estado o no? Existe una suerte de test que puede resultar tan útil como saludable: la prueba de agua.En primer lugar, hay que llenar un vaso con agua e introducir el huevo.El alimento puede comportarse de tres maneras: se hunde rápidamente; se hunde, pero se queda en posición vertical, o permanece flotando.El primero de los casos muestra que el huevo es fresco y se encuentra en perfecto estado; en el segundo, el huevo no está fresco, aunque se puede consumir, y en el tercero, bueno, evitalo.