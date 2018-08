LDDS 2018, boletín oficial fútbol senior

BOLETIN OFICIAL Nº 09 / 2018

-------------------------------------------------------------------------------------

8ª FECHA – ZONA “A” – FUTBOL SENIOR

-------------------------------------------------------------------------------------

PRIMERA DIVISION FECHA DE JUEGO: 04/08/2018

-------------------------------------------------------------------------------------

8ª FECHA – ZONA “B” – FUTBOL SENIOR

-------------------------------------------------------------------------------------

PRIMERA DIVISION FECHA DE JUEGO: 04/08/2018

IRSA DE WHEELWRIGHT 0

GOLEADOR/S:

AMONESTADO/S:

26959705 ESCALERA RAMON ALEJANDRO

21768850 CORONEL RAMON ANGEL

26203405 SOSA CARLOS ALBERTO

SUSPENDIDO/S:

CARRERAS ATLETIC CLUB 1

GOLEADOR/S:

24019192 DI FULVIO NESTOR GABRIEL 1

AMONESTADO/S:

24019192 DI FULVIO NESTOR GABRIEL

25588323 GUEVARA ALEJANDRO ALBERTO

25304364 OCHOA ELADIO ISMAEL

SUSPENDIDO/S:

ARBITRO: SERGIO HERRERA

-------------------------------------------------------------------------------------

PRIMERA DIVISION FECHA DE JUEGO: 04/08/2018

NUEVO ALBERDI DE FIRMAT 2

GOLEADOR/S:

18109617 SCHAVONI JOSE MANUEL 1

16195990 HERRERA MANUEL OSCAR 1

AMONESTADO/S:

24048190 BUSTOS PEREZ SEBASTIAN ROBERTO

22855709 FLORES LEONARDO

26325960 ROMERO ANGEL GABRIEL

SUSPENDIDO/S:

18109617 SCHAVONI JOSE MANUEL. UNA (1) FECHA, ART. 207

FIRMAT FOTBALL CLUB 7

GOLEADOR/S:

23367376 DURE LUIS ALBERTO 1

25459991 LUNA GONZALO 1

26527539 INDELANGELO MARTIN IGNACIO 1

27862797 ARCANGIOLI IVAN MARTIN 1

25410551 LUCIC ADRIAN GABRIEL 2

26193534 ZANINOVICH ADRIAN OMAR 1

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

ARBITRO: MARCOS BOXLER

-------------------------------------------------------------------------------------

SEMIFINALES – PARTIDOS DE IDA – FUTBOL FEMENINO

-------------------------------------------------------------------------------------

PRIMERA DIVISION FECHA DE JUEGO: 04/08/2018

RACING DE VILLADA 1

GOLEADOR/S:

43125487 ARANA MATILDE RAFAELA 1

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

EDUARDO HERTZ 1

GOLEADOR/S:

33528533 ALBORONOZ EVELYN 1

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

ARBITRO: NELSON MARQUEZ

-------------------------------------------------------------------------------------

PRIMERA DIVISION FECHA DE JUEGO: 04/08/2018

C.A. ARGENTINO DE FIRMAT 0

GOLEADOR/S:

AMONESTADO/S:

29882310 AIMONE VERONICA

40605411 SILVA ROCIO CELESTE

SUSPENDIDO/S:

SPORTIVO BOMBAL 0

GOLEADOR/S:

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

ARBITRO: VIRGILIO ORTIZ

-------------------------------------------------------------------------------------

NOMINA DE JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS

FIRMAT FOTBALL CLUB 24953650 PICCIRILLI FABRICIO ARIEL

-------------------------------------------------------------------------------------

NOMINA DE JUGADORES CON CINCO AMARILLAS

-------------------------------------------------------------------------------------

REUNION DEL HONORABLE TRIBUNAL DE DISCIPLINA EL DIA 06/08/2018

-------------------------------------------------------------------------------------

TABLAS DE POSICIONES

--------------------------------------------------------------------------------

FUTBOL SENIOR – ZONA “A”

--------------------------------------------------------------------------------

NOMBRE J G E P PTS GF GE DIF

--------------------------------------------------------------------------------

C.GRAL SAN MARTIN 6 4 2 0 14 11 5 6

LOS ANDES S.I.M.D. Y C. 6 2 2 2 8 8 7 1

EDUARDO HERTZ 6 2 1 3 7 7 11 -4

C.A.A. BLANCO Y NEGRO 5 0 4 1 4 5 6 -1

INDEPENDIENTE F.C. BIGAND 5 1 1 3 4 9 11 -2

--------------------------------------------------------------------------------

FUTBOL SENIOR – ZONA “B”

--------------------------------------------------------------------------------

NOMBRE J G E P PTS GF GE DIF

--------------------------------------------------------------------------------

CARRERAS ATLETIC CLUB 7 2 4 1 10 13 7 6

BOMBAL JUNIORS CLUB 6 2 4 0 10 4 2 2

FIRMAT FOTBALL CLUB 6 2 3 1 9 13 5 8

IRSA DE WHEELWRIGHT 6 1 3 2 6 7 12 -5

NUEVO ALBERDI DE FIRMAT 7 1 2 4 5 12 23 -11









JORNADA EN SEDE: CLUB INDEPENDIENTE FC DE BIGANDPARTIDOS: 1) BLANCO Y NEGRO DE ALCORTA vs EDUARDO HERTZ DE VILLA MUGUETA2) INDEPENDIENTE FC DE BIGAND vs SAN MARTIN DE PAVON ARRIBAARBITRO: JORGE RODRIGUEZSOBRE EL INFORME ARBITRAL DEL PARTIDO DE REFERENCIA, HABIENDO RECIBIDO POR ESCRITO UN DESCARGO EXPOTANEO DEL CLUB BLANCO Y NEGRO DE ALCORTA, SE RESUELVE:SANCIONAR AL JUGADOR ROLDAN SEBASTIAN (27481162), DEL CLUB BLANCO Y NEGRO DE ALCORTA, CON LA PENA DE CUATRO (4) AÑOS DE SUSPENSION –ART. 183-DAR POR PERDIDO EL PARTIDO AL CLUB BLANCO Y NEGRO DE ALCORTA -ART. 106/G-REGISTRAR COMO RESULTADO DEL PARTIDO: BLANCO Y NEGRO (0) EDUARDO HERTZ (2) -ART. 152-REPROGRAMAR EL OTRO PARTIDO DE LA JORNADA QUE NO PUDO JUGARSE PRODUCTO DE LA SUSPENSION (INDEPENDIENTE FC vs SAN MARTIN).-