LDDS 2018, boletín oficial N° 12 Promocional "B"

BOLETIN OFICIAL Nº 12 / 2018

-------------------------------------------------------------------------------------

CUARTOS DE FINAL – PARTIDOS DE VUELTA – TORNEO PROMOCIONAL “B”

-------------------------------------------------------------------------------------

PRIMERA DIVISION FECHA DE JUEGO: 04/08/2018

AT. PABLO ZAMPA 7

GOLEADOR/S:

35467949 CARDON ALAN GASPAR 1

36333801 ROMERO NESTOR DANIEL 1

37435313 DIAZ BRIAN NAHUEL 3

35907340 SEGOVIA MAXIMILIANO GASTON 1

37435307 TOLEDO LEANDRO HORACIO 1

AMONESTADO/S:

SUSPENDIDO/S:

ATLETICO JUNCAL 3

GOLEADOR/S:

40358674 BALAGUER FACUNDO OMAR 1

95773056 PIMENTEL OCAMPOS RONALDO 2

AMONESTADO/S:

33640855 JUNCO OSCAR RICARDO

40358674 BALAGUER FACUNDO OMAR

SUSPENDIDO/S:

40358675 ALEGRE LOPEZ MARINO. TRES (3) FECHAS, ART. 200/A/1

ARBITRO: CLAUDIO NUNIA

-------------------------------------------------------------------------------------

PRIMERA DIVISION FECHA DE JUEGO: 05/08/2018

INDEPENDIENTE F.C. BIGAND 0

GOLEADOR/S:

AMONESTADO/S:

35094848 AGUDO DIEGO PASTOR

31099747 PELLEGRINI LEONARDO DAVID

36220505 ZALLIO FRANCO ROBERTO

32723701 ACHABAL LAUREANO M.

SUSPENDIDO/S:

URANGA FOOT BALL CLUB 3

GOLEADOR/S:

37334539 GARCIA DARIO NAHUEL 1

36333995 CANTEROS SERGIO GASTON 1

37182555 CAMPOS CARLOS GABRIEL 1

AMONESTADO/S:

31741255 ALIBERTI CESAR JESUS

37576829 TROVATO MAURICIO OSVALDO

37182555 CAMPOS CARLOS GABRIEL

SUSPENDIDO/S:

ARBITRO: GUILLERMO DOMINGUEZ

-------------------------------------------------------------------------------------

PRIMERA DIVISION FECHA DE JUEGO: 05/08/2018

DEPORTIVO CORONEL DOMINGUEZ 1

GOLEADOR/S:

31098413 PALMIERI OMAR JESUS 1

AMONESTADO/S:

38725361 NARDONE MAURO

35182661 MARINELLI MAXIMILIANO GABRIEL

39049632 PRINCIPE GIANI

SUSPENDIDO/S:

35648276 PALMIERI FERNANDO DAMIAN. TRES (3) FECHAS, ART. 202/A

NUEVO ALBERDI DE FIRMAT 4

GOLEADOR/S:

39248467 ESPINDOLA EMIR LUCIANO 1

35290365 MOREL ALEXIS DANIEL 1

31707849 TORRES VICTOR DANIEL 2

AMONESTADO/S:

35147222 BERDUN DIEGO HORACIO

5445892 BENITEZ EDGAR GABRIEL

SUSPENDIDO/S:

39504960 PAZ CRISTIAN DAVID. TRES (3) FECHAS, ART. 200/A/1

ARBITRO: ROBERTO GILARDI

-------------------------------------------------------------------------------------

PRIMERA DIVISION FECHA DE JUEGO: 05/08/2018

BOMBAL JUNIORS CLUB 1

GOLEADOR/S:

29046686 DE VITO GASTON EDUARDO 1

AMONESTADO/S:

28395016 ORSO MARTIN ANIBAL

40802975 MOREYRA NAZARENO EZEQUIEL

29046686 DE VITO GASTON EDUARDO

40452712 CARTABIA NICOLAS

SUSPENDIDO/S:

33538229 GONZALEZ MAURO ANTONIO. DOS (2) FECHAS, ART. 201/B/1

27830463 BOSCH GABRIEL (DT). UNA (1) FECHA, ART. 186 Y 260

AT. PUERTO BELGRANO 2

GOLEADOR/S:

31342177 TOGACHENSKO ESTEBAN OMAR 2

AMONESTADO/S:

37078301 SERGIANNI CRISTIAN EMANUEL

38087525 ARGAÑARAS LEANDRO

42179968 MARRADINI PATRICIO EMANUEL

SUSPENDIDO/S:

38087563 SPARVOLI GUIDO. DOS (2) FECHAS, ART. 201/B/1

ARBITRO: JUAN GEARY

-------------------------------------------------------------------------------------

CUARTOS DE FINAL – PARTIDOS DE VUELTA – TORNEO PROMOCIONAL “B”

-------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDA DIVISION FECHA DE JUEGO: 05/08/2018

C.A.A. BLANCO Y NEGRO 2

GOLEADOR/S:

36563060 MENARD MATIAS SEBASTIAN 1

26982669 GAITAN JUAN CARLOS 1

AMONESTADO/S:

32076979 JUNCO FABIAN

36563060 MENARD MATIAS SEBASTIAN

26476982 MASCHERINI MARTIN

30546697 GOMEZ RICARDO DANIEL

30304228 CENTURION ADRIAN

28249039 CONSTANCIO DIEGO

29452666 MILEVCIC LEONARDO

SUSPENDIDO/S:

26982669 GAITAN JUAN CARLOS. TRES (3) FECHAS, ART. 201/B/4

URANGA FOOT BALL CLUB 5

GOLEADOR/S:

39858063 CAMPOS LEONARDO EMANUEL 1

28557782 CALCAGNINO DIEGO FERNANDO 1

37182457 RAPINO GUILLERMO BLAS 1

33508389 BUFFONI MARIANO CESAR 1

40314101 VILANI GIULIANO 1

AMONESTADO/S:

32486697 BIANUCCI JUAN PABLO

40314101 VILANI GIULIANO

SUSPENDIDO/S:

29092147 PUCHETTA DIEGO ALEJANDRO (DT). UNA (1) FECHA, ART. 186 Y 260

ARBITRO: DIEGO ATENCIA

-------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDA DIVISION FECHA DE JUEGO: 05/08/2018

NUEVO ALBERDI DE FIRMAT 0

GOLEADOR/S:

AMONESTADO/S:

27862706 RODRIGUEZ SPESSOT ANDRES MARIO

37471615 CAPOZUCCA LEONEL CRISTIAN

SUSPENDIDO/S:

36138231 ARCANGIOLI GARBOCCI MAXIMILIANO. UNA (1) FECHA, ART. 207

AT. PUERTO BELGRANO 2

GOLEADOR/S:

33465383 TASSELLI GONZALO MARIA 1

40358767 BLANCO ARAMIS 1

AMONESTADO/S:

39857973 GUNEGONDI RENZO

37182428 VALENZUELA LUCAS EMANUEL

39247864 AGUIAR LEANDRO

42702372 VOLPI ALVARO OCTAVIO

33465395 ESCOBAR CLAUDIO

40358767 BLANCO ARAMIS

SUSPENDIDO/S:

ARBITRO: CARLOS FOGLIATI

-------------------------------------------------------------------------------------

NOMINA DE JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS

C.A.A. BLANCO Y NEGRO 29806054 SOSA JOSE LUIS

C.A.A. BLANCO Y NEGRO 32076979 JUNCO FABIAN

ESTRELLA DEL SUR 40278465 MUCCIACCIARO TOMAS

INDEPENDIENTE F.C. BIGAND 36220505 ZALLIO FRANCO ROBERTO

INDEPENDIENTE F.C. BIGAND 33109554 MACCARI MARCOS

LOS ANDES S.I.M.D. Y C. 31975674 CAFFA ALBANO JOSE

BOMBAL JUNIORS CLUB 38086797 GIACINTI KEVIN G.

BOMBAL JUNIORS CLUB 28395016 ORSO MARTIN ANIBAL

ATLETICO JUNCAL 33640855 JUNCO OSCAR RICARDO

DEPORTIVO CORONEL DOMINGUEZ 41603870 LEGUIZAMON EZEQUIEL NAHUEL

AT. PUERTO BELGRANO 38722138 JUNCOS JUAN CRUZ

AT. PUERTO BELGRANO 39857973 GUNEGONDI RENZO

AT. PUERTO BELGRANO 32212455 RESTOVICH RAMIRO ANGEL

URANGA FOOT BALL CLUB 33324816 SANCHEZ ANGEL FEDERICO

URANGA FOOT BALL CLUB 37182555 CAMPOS CARLOS GABRIEL

URANGA FOOT BALL CLUB 38087166 LENCI SANTIAGO

URANGA FOOT BALL CLUB 31741255 ALIBERTI CESAR JESUS

URANGA FOOT BALL CLUB 32486697 BIANUCCI JUAN PABLO

AT. PABLO ZAMPA 36659740 MARTINEZ ISMAEL MAXIMILIANO

AT. PABLO ZAMPA 31900001 SEGOVIA ALCIDES GABRIEL

-------------------------------------------------------------------------------------

NOMINA DE JUGADORES CON CINCO AMARILLAS

C.A.A. BLANCO Y NEGRO 28249039 CONSTANCIO DIEGO

INDEPENDIENTE F.C. BIGAND 31099747 PELLEGRINI LEONARDO DAVID

INDEPENDIENTE F.C. BIGAND 32723701 ACHABAL LAUREANO M.

DEPORTIVO CORONEL DOMINGUEZ 39049632 PRINCIPE GIANI

AT. PUERTO BELGRANO 42179968 MARRADINI PATRICIO EMANUEL

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

REUNION DEL HONORABLE TRIBUNAL DE DISCIPLINA EL DIA 06/08/2018

MIEMBROS PRESENTES:

PRESIDENTE: GIUSTOZZI DARIO OSCAR

SECRETARIO: LUCIANI SERGIO

VOCAL: LUCIANI RUBEN

VOCAL: GENTILE NELSON DANIEL









ANEXO I:PARTIDO DE PRIMERA DIVISION: URANGA FOOT BALL CLUB vs INDEPENDIENTE FC(FECHA DE JUEGO: 21/07/2018 – ARBITRO: CLAUDIO NUNIA)SOBRE EL INFORME ARBITRAL DEL PARTIDO DE REFERENCIA, HABIENDO RECIBIDO EL DESCARGO CORRESPONDIENTE, EL H.T.P. RESUELVE: SANCIONAR AL JUGADOR CASONI ALBANO (29452669), DEL CLUB INDEPDNIENTE FC DE BIGAND, CON LA PENA DE UNA (1) AÑO DE SUSPENSION –ART. 183--------------------------------------------------------------------------------------ANEXO II:PARTIDO DE SEGUNDA DIVISION: AT. PUERTO BELGRANO vs NUEVO ALBERDI DE FIRMAT(FECHA DE JUEGO: 22/07/2018 – ARBITRO: DIEGO ATENCIA)SOBRE EL INFORME ARBITRAL DEL PARTIDO DE REFERENCIA, HABIENDO RECIBIDO EL DESCARGO CORRESPONDIENTE, EL H.T.P. RESUELVE: SANCIONAR AL SR PAZZELLI GUSTAVO (20147984), DIRECTOR TECNICO DEL CLUB AT. PUERTO BELGRANO DE PUEBLO MUÑOZ, CON LA PENA DE UNA (1) AÑO DE SUSPENSION –ART. 183 Y 260-