Liga LIVOI, resultados de la fecha y tabla de posiciones

Comenzando con el voley mayor, el sábado se desarrolló la 7° fecha, y en algunas categorías se van definiendo los cruces de cara a los play off, como también es incierto lo que puede ocurrir en otras categorías, quedan dos fechas y aún no está nada definido. El equipo bogadense de 1° varones picó en punta y nadie lo alcanza, en tanto que, Gelly y Pavón ambos empatados y Atl. Acebal a un punto de los mismos, prometen un cierre muy reñido.En damas tambien tres equipos muy pegaditos, aunque a Bogado nadie parece quitarle la punta. La sub 23 varones sigue apasionante con posiciones muy apretadas, y el resto de las divisiones dejándonos un torneo para seguirlo hasta el final.Párrafo aparte se lo dedicamos a los más chiquitos quienes participaron éste domingo de otro Encuentro de Minivoley, ésta vez el organizador fue el Club Estrella de Acebal, institución que está realizando un trabajo impecable a nivel de voley sumando categorías y niños a la misma. Vaya desde aquí las FELICITACIONES AL CLUB Y A TODOS LOS PARTICIPANTES!!!! VIVA EL VOLEY!!!