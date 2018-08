Liga LIVOI, resultados y tabla de posiciones

RESULTADOS Y TABLAS









Te seguimos informando sobre la Livoi, el turno es de la fecha 6.En ésta ocasión los resultados fueron algo más determinantes y en su mayoría no se dieron partidos extensos.Bogado no tiene intención de largar la punta en ambas ramas de 1, en tanto que Pavón y Gelly en varones y Pavón y Molina en damas se disputan el segundo lugar de la tabla.En sub 23 de varones hay cinco equipos con una diferencia de 6 puntos y cualquier cosa puede pasar, en damas las juveniles de Pavón se perfilan a ser las primeras.Aún quedan tres fechas y puede haber mucho movimiento!