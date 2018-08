Recta final del debate en el Senado: se perfila el “no” al aborto legal

Una hora más tarde de lo previsto, el Senado inició la sesión para tratar, por primera vez en ese recinto, la legalización del aborto. Desde un comienzo prevalacía la oposición al texto que los Diputados aprobaron, postura que se consolidó con la confirmación del tucumano José Alperovich que votará en contra. La única posibilidad de que saliera el proyecto era con modificaciones que, muchos entienden, lo desnaturalizaría.Con el pronunciamiento de Alperovich antes de entrar a la sesión, 38 senadores adelantaron que votarían en contra mientras que 31 buscarían que fuera ley. El único que mantenía dudas era el santafesino Omar Perotti, que propuso modificaciones que no cierran a quienes impulsan la despenalización.Perotti, el más esperadoEl rafaelino protagonizó uno de los discursos más esperados pero no se definió con claridad y todo indicaba que iba a abstenerse. Sólo aseguró que no votaría “en contra” pero puso énfasis en un proyecto propio que, según él, intenta encontrar posiciones.“Convoco a todos a quedarse a tratar este proyecto y que sea el nuevo piso de donde seguir discutiendo esta problemática”, pidió Perotti cerca de las 20.30. Citó a la escritora Claudia Piñeyro al decir que “entre los dos extremos no tenemos que dejar que haya un abismo” y que es necesario “encontrar un lugar donde juntarse”.En ese sentido, dijo que “ninguno quiere a la mujer presa, todos quieren educación sexual y planes de salud reproductiva, todos quieren mayor respaldo institucional y jurídico” y que su iniciativa “garantiza” todo eso.Si los senadores aprobaran el proyecto con cambios –la única posibilidad que seguía viva–, el texto volverá a la Cámara baja donde los diputados podrán aprobarlos con mayoría simple o insistir en el texto original si consiguen dos tercios de la Cámara.Quienes propusieron cambios son los tres senadores cordobeses, que defienden la legalización del aborto, pero consideran que el escrito original necesitaba ciertos ajustes para buscar consensos. Entre ellos, reducir de 14 semanas a 12 el plazo para realizar la práctica: habilitar la objeción de conciencia institucional y bajar las penas para los médicos o centros que obstaculicen la interrupción del embarazo.